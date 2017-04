Die Hundefreunde Ahlen planen für die nächste Zeit zwei Veranstaltungen und laden Interessierte dazu ein. Am Samstag, 29. April, um 16 Uhr gibt es im Rahmen eines Informationsnachmittags im Konferenzraum des Bürgerzentrums Schuhfabrik Tipps zur Ernährung für den Hund. Thema wird unter anderem „Barf und Trockenfutter“ sein. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro, die Veranstaltung findet ohne Hunde statt.

Am Sonntag, 28. Mai, laden die Hundefreunde zu einem Flohmarkt auf dem Rolli-Pet-Gelände an der Nikolaus-Dürkopp-Straße ein. Von 11 bis 17 Uhr lautet das Motto „Rund um den Hund und mehr“. Es wird ein kleines Café geben, der Erlös fließt in die Spendenkasse für das Mammut-Tierheim. Standanfragen per Mail an Melanie Fischer unter mella99de@yahoo.de.