284 Wahlbenachrichtigungskarten in Ahlen müssen neu gedruckt werden, weil Dr. oder Graf in der Namensnennung fehlen, ein „von“ oder „zu“.

Von Ulrich Gösmann

Nichts da mit Frau „Dr.“ oder Herr „von“ und „zu“. So manch Ahlener, in der Namensnennung adelig oder akademisch, dürfte dieser Tage auf seiner Wahlbenachrichtigungskarte vermisst haben, was ihm lieb und teuer ist. Ja, Reklamationen habe es gegeben, bestätigt Silke Fischer, Sachbearbeiterin Wahlen im Rathaus. Wie in Münster oder im Kreis Coesfeld mussten kurzfristig auch hier Benachrichtigungskarten neu gedruckt werden. 284 Bürger bekommen jetzt noch einmal Post – mit korrekter Betitelung auf einer neuen Karte und einem offiziellen Entschuldigungsschreiben der Stadt.

Die wie auch andere Kommunen in eben dieser sensiblen Angelegenheit unschuldig ist. Die Panne passierte bei Citeq – einem Eigenbetrieb der Stadt Münster, von wo auch Ahlen seine aktuell 37 235 Wahlbenachrichtigungskarten bezieht. Doch diesmal fehlte in 177 Fällen der Titel, in 106 Fällen der Namenszusatz – und einmal der korrekte Eigenname.

„Für die Landtagswahl am 14.5.2017 sind aufgrund einer unvollständigen Programmierung beim Druck der Wahlbenachrichtigung Eigennamen, Namenszusätze und / oder akademische Titel in einzelnen Fällen nicht korrekt wiedergegeben oder ausgelassen worden“, heißt es. Ausgenommen davon: das Wählerverzeichnis. Ob‘s auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger getroffen hat, soll an dieser Stelle Wahlgeheimnis bleiben.

Weitaus größer ist drei Tage vor der Öffnung des Briefwahlbüros die Zahl der Anträge: „Das ist Wahnsinn“, sagt Silke Fischer – und spricht gegen das monotone Summen ihres Druckers an. Der spuckt ununterbrochen die 150 Eingänge aus, die über Nacht per Internet im Rathaus eingangen sind. Wie viele über den Postweg an diesem Vormittag noch hinzukommen, wird sich zeigen, wenn auch der Zusteller seinen Packen in den Saal III des Rathauses geliefert hat. Gegen 9.30 Uhr meldet System „Meso“ bereits 1477 Antragsteller. Bei der Bürgermeisterwahl waren es am Ende 6000. Damals durften auch schon die 16-Jährigen – und mit rund 41 000 Berechtigten weitaus mehr wählen.

Im Briefwahlbüro werden Handgriffe beim Eintüten der Unterlagen schon jetzt zur Routine. Vereinzelt schauen Bürger durch die Tür. Die ist zwar offen, das Briefwahlbüro aber noch nicht. „Eine Frau kam schon gleich, als ihr die Karte zugestellt worden war“, schmunzelt Tom Gramatke, erstmals Leiter des Briefwahlbüros. Die habe dem Postboten den Umschlag wohl aus der Hand gerissen und sei dann flott los.

Handarbeit. Im Akkord stellt Mandy Schmitz die Briefwahlunterlagen für den Postversand zusammen. Foto: Ulrich Gösmann Handarbeit. Im Akkord stellt Mandy Schmitz die Briefwahlunterlagen für den Postversand zusammen. Foto: Ulrich Gösmann

Früh wählen wollte auch ein 80-jähriger Ahlener, der vor Ostern an die Tür von Büro E 09 klopfte. „Er befindet sich inzwischen auf einer 40-tägigen Kreuzfahrt und wollte vorher wählen“, sagt Silke Fischer. Ging aber nicht, weil die Stimmzettel noch nicht da waren. Nachschicken? In diesem Fall unmöglich. „Er konnte keinen Heimathafen benennen.“ Verständnis? Keins. Er habe sich um sein Wahlrecht gebracht gefühlt und sei dann verstimmt gegangen. Schiff ahoi!

Andere Post hat‘s derweil leichter. Zu einem Ahlener in Israel, ins Hotel an der spanischen Küste oder zur Reha in die Kurklinik.