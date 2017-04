Neben den traditionellen Veranstaltungen zum Start in den Mai gesellt sich nun zum zweiten Mal eine Alternative: Im Wersestadion von Rot-Weiß Ahlen wird am 30. April ein Zelt aufgebaut.

Tanz in den Mai – der zweite! Nach dem Senkrechtstart im Vorjahr liegt die Latte jetzt noch ein Stückchen höher vor dem Wersestadion. „Wir rechnen mit 1000 bis 1200 Gästen. Zur Premiere waren es 700 bis 800“, sagt Marco Beyer, Vizevorsitzender des Fördervereins Frauen- und Mädchenfußball bei Rot-Weiß Ahlen, der in Kooperation mit dem Förderverein Jugend und Integration hinter dem Event steht. Das steigt diesmal nicht im Gästeblock, sondern – wie beim Oktoberfest – auf dem großen Parkplatz vor dem Stadion an der August-Kirchner-Straße. Das Hauptzelt ist wieder das gleiche, die Musik übernimmt „Mobilsound“ um Uwe Kloß. Wetterunabhängig gestaltet sich der Vorplatz als Marktplatz mit separatem Bierzelt und Cocktailbar. Start: 18 Uhr. Eintritt diesmal fünf Euro – und nicht frei. Fortsetzung am 1. Mai mit dem Familientag. „Sozusagen als Ei-Ersatz“, schmunzelt Beyer, nachdem die Kultstätte an der Walstedder Straße seit Jahren raus ist aus ihrem Traditionstreiben. Von 11 bis 18 Uhr gibt‘s ein buntes Unterhaltungsprogramm – von der Hüpfburg über Kinderschminken und Nagelbalken bis hin zum Kick auf aufgeblasenem Fußballfeld. Für die Erwachsenen gilt derweil: „Kontern“ beim Frühschoppen.