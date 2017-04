Gemeinsam mit rund 150 Gästen läutete der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum am Freitagabend die heiße Phase des Landtagswahlkampfes ein. Spitzenvertreter und Abordnungen der Stadtverbände aus dem gesamten Südkreis kamen dazu in die Stadthalle.

Von Christian Wolff

Ein breites Feld nahmen die Themen Sicherheitspolitik, Bildung und Integration ein. „Das Grundgesetz gilt auch für Migranten“, unterstrich beispielsweise Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann. Rehbaum sagte, für die Christdemokraten sei „sonnenklar“, dass die Bedingung einer erfolgreichen Integration der Spracherwerb ist. Zugleich müsse die Anerkennung der Werte die Voraussetzung bilden, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. „Und dann erst kommt das Wahlrecht.“

Auch die Landwirtschaft ist für den Landtagsabgeordneten ein wichtiges Thema. Es könne nicht sein, dass die Kinder bäuerlicher Betriebe in den Schulen als Tierquäler gehänselt werden. Rot-Grün habe ein Feindbild aufgebaut, das viele gesunde Familienbetriebe langfristig die Existenz koste. Überhaupt stehe Nordrhein-Westfalen durch die Regierung Kraft in der öffentlichen Wahrnehmung schlechter da, als möglich und nötig. „Am 14. Mai müssen die Wähler das regeln und Frau Kraft und Herrn Jäger in den Ruhestand schicken“, so Rehbaum.

Damit es neben Grußworten und Wahlkampfreden nicht zu „trocken“ zuging, hatte das Rehbaum-Team Freigetränke spendiert. Die Gruppe „T-Notes“ lockerte die Veranstaltung außerdem mit schwungvollen Rock- und Popklassikern musikalisch auf.

(Ausführliche Berichterstattung in der „Ahlener Zeitung“ vom 24. April 2017.)