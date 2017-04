Bei den Löscharbeiten an einem Pkw stieß ein Feuerwehrmann auf menschliche Überreste. Die Person, die sich auf dem zurückgeklappten Fahrersitz befand, war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Eine grausame Entdeckung machten Feuerwehr und Polizei am Sonntagvormittag bei einem Brandeinsatz nahe der „Westfalen-Kaserne“: In einem zuvor gelöschten Pkw entdeckten sie menschliche Überreste. Bislang ist die Identität der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.

Ein Verkehrsteilnehmer war gegen 10.20 Uhr im Oestricher Holt unterwegs, als er auf starke Rauchentwicklung aufmerksam wurde, die bis zur Hammer Straße sichtbar war. Der Zeuge stieß schnell auf einen brennenden Pkw, der unmittelbar vor einem Tor des Bundeswehr-Sportplatzes abgestellt war. Da der Passant kein Handy bei sich führte, meldete er sich wenige Minuten später am Wachhaus der Kaserne, von wo aus die Hauptfeuerwache verständigt wurde. Diese rückte mit einem Fahrzeug aus, unterstützt vom Löschzug Süd.

Die Kräfte, die wenige Minuten später am Einsatzort waren, stießen auf ein Fahrzeug, das offenbar schon einige Zeit lichterloh in Flammen stand. Auch angrenzende Bäume und Sträucher waren bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brandbekämpfer setzten Spezialschaum ein.

Dann der Schock: Mitten in den Löscharbeiten entdeckte ein Feuerwehrmann auf dem Fahrersitz eine Leiche. Da die Rückenlehne weit zurückgeklappt war, konnte die Person von außen nicht gesehen werden. Umgehend wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet, denn die Auffindesituation warf zahlreiche Fragen auf.

„Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden“, sagte einer der Polizeibeamten vor Ort. Der Schädel der unbekannten Person war sehr stark deformiert, was sowohl auf die enorme Hitzeeinwirkung als auch auf eine Straftat hinweisen könnte. Der Standort des Wagens – womöglich ein Opel oder Volkswagen – liegt zwar etwas abseits der Durchfahrtsstraße, ist von dort aber gut einsehbar.

Anhand des Kennzeichens werden nun Rückschlüsse auf die mögliche Identität des oder der Toten gezogen. Bis Redaktionsschluss lagen hierzu noch keine Angaben vor. Im Kofferraum stießen die Beamten auch auf einen Computer. Womöglich lassen sich auf den Festplatten trotz der Brandschäden noch Daten auslesen.

Das Gelände um den Auffindeort wurde sofort nach dem Fund abgesperrt, das Fahrzeugwrack beschlagnahmt. Die Spurensicherung kümmerte sich in den darauffolgenden Stunden akribisch darum, alles Verwertbare zu dokumentieren, um möglichst viele der offenen Fragen noch klären zu können.