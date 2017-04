Zum Welttag des Buches lohnt sich auch der Blick in historische wie aktuelle Fachliteratur. Susanne Krumtünger schmökert in der stetig wachsenden Bibliothek der Europäischen Akademie für Juweliere, Gold- und Silberschmiede. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Hinter dem Büro von Susanne Krumtünger liegen die Anfänge. „Da war unsere erste kleine Bibliothek untergebracht“, erzählt die Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für Juweliere, Gold- und Silberschmiede. „Der Platz reichte aber irgendwann nicht mehr aus.“ Inzwischen ist der Inhalt ein Stockwerk tiefer gewandert, wo er sich fortlaufend ergänzen lässt.

Das Fortbildungszentrum Im Kühl, in dem Jahr für Jahr mehrere hundert Seminarteilnehmer aus aller Welt zu Gast sind, erhält in unregelmäßigen Abständen Bücher, Hefte und gesammelte Enzyklopädien – entweder als Dauerleihgabe oder Schenkung. „Der erste Stifter war Obermeister Rainer Fein aus Stuttgart“, erinnert sich der Aufsichtsratsvorsitzende Raphael Fischer, der das lockere Sammelsurium inzwischen zu einer gut organisierten Fachbibliothek umwandeln ließ. Passend zum „Welttag des Buches“ am vergangenen Sonntag stellte er das bereits seit mehreren Jahren wachsende Projekt der „Ahlener Zeitung“ vor.

„Sämtliche Titelseiten der Bücher haben wir digitalisiert“, so Fischer. „Interessierte können sie über unsere Internetseite abrufen und sich gezielt über den Bestand informieren.“ Der Inhalt beschränke sich nicht allein auf deutsche Veröffentlichungen. Internationale Handwerksbücher oder auch eine Reihe über „Schmuck in der DDR“ finden sich in den erweiterten Regalreihen. Ganz alte Schätzchen hüten die Verantwortlichen ebenfalls hier: „Alte und neue Straßburger Goldschmiedearbeiten und Uhren“ lautet beispielsweise ein Titel, herausgegeben aus Anlass des 14. Verbandstags Deutscher Juweliere, Gold- Und Silberschmiede vom 7. bis 11. August 1915 im Elsaß – also mitten im Ersten Weltkrieg.

„Inzwischen hat es sich in Fachkreisen herumgesprochen, dass wir solche speziellen Publikationen sammeln“, sagt Susanne Krumtünger. „Manchmal meldet sich die Witwe eines verstorbenen Juweliers, wenn sie beim Aufräumen auf solche Fachliteratur stößt.“ Bevor die teilweise seltenen Belege der Handwerksentwicklung, die auch die zeittypischen Stile und Moden widerspiegeln, weggeworfen werden, kommen sie zur Prüfung in das Ahlener Fortbildungszentrum. In den meisten Fällen stoßen die Mitarbeiter auf Werke, die noch nicht in der Sammlung vertreten sind.

Das Fortbildungszentrum Ahlen, gegründet im Jahr 1974 durch Werner Fischer, war lange die einzige Weiterbildungseinrichtung in der Branche, die sowohl Auszubildenden als auch Gesellen und Meistern die Möglichkeit bietet, fachspezifische Seminare zu besuchen – selbst an Wochenenden. Der Standort Ahlen wurde vom Gründer und Präsidenten gewählt, da der Zentralverband der Gold- und Silberschmiede zu jener Zeit seinen Sitz in Ahlen hatte. Die Aufgaben der Akademie entsprechen der Nachfrage aus der Schmuck- Uhren- und Juwelierbranche sowie deren Nebenberufen.