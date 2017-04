Von Ralf Steinhorst

Generationswechsel im Vorstand des Hegerings Sendenhorst-Vorhelm-Enniger: Der langjährige Vorsitzende Dr. Robert Thiemann und der langjährige Kassierer Karl Huesmann zogen sich am Freitagabend im Gasthaus Pelmke ins zweite Glied zurück. Zum neuen Vorsitzenden wurde Georg Hoppe gewählt.

Vor den Teilwahlen zum Vorstand legten zunächst die Obleute des Hegerings ihre Berichte vor. Helga Winkelströter, Obfrau für das Hundewesen, berichtete von mehreren Prüfungen im vergangenen Jahr, bei denen Theo Hennenberg besonders gut abgeschnitten hat. Auch in diesem Jahr werden wieder Prüfungslehrgänge stattfinden. Für die Schießgruppe war es ebenso ein erfolgreiches Jahr. „Wir haben nach 30 Jahren wieder den Silberfasan geholt“, präsentierte Schießgruppen-Obmann Berthold Lüring stolz die Siegertrophäe, welche die Mannschaft beim Wettbewerb des Altkreises Beckum errungen hatte. Den Einzelwettbewerb hatte zudem Jürgen Schulze Höckelmann für sich entschieden. Berthold Lüring verwies darauf, dass der Schießnachweis Pflicht ist und beim Hegeringsschießen am 24. Juni geholt werden kann. Corps­leiter Dominik Lübbecke kündigte an, dass die Hubertusmesse in Vorhelm bereits am 2. November, also einen Tag früher als gewohnt, stattfindet.

Nach 30 Jahren im Vorstand, davon zwölf als Vorsitzender, trat Dr. Robert Thiemann nicht mehr zur Wiederwahl an. „Ihr habt mich nie im Stich gelassen“, bedankte er sich bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung. Einstimmig wurde sein bisheriger Stellvertreter Georg Hoppe zum neuen Vorsitzenden gewählt, der Dr. Robert Thiemann umgehend zum Ehrenvorsitzenden ausrief. „Vielleicht ist es unser Fehler. Wir sterben in Schönheit“, will der neue Vorsitzende die öffentliche Darstellung verbessern, in der der Einsatz der Jäger für Naturschutz und einen artenreichen Tierbestand betont werden soll.

Karl Huesmann, Georg Hoppe und Dr. Robert Thiemann (v.l.). Foto: Ralf Steinhorst

Aus dem Vorstand verabschiedet hat sich auch Karl Huesmann, der 26 Jahre in dem Gremium tätig war, davon seit 2005 als Kassierer. Er wurde mit einer Urkunde und der Bronzenen Nadel des Landesjagdverbandes geehrt. Dr. Robert Thiemann wird noch zum späteren Zeitpunkt mit der Silbernen Verdienstnadel vom Landesjagdverband geehrt.

Zur neuen Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ursula Feldmann gewählt, neuer Kassierer ist Heinz-Georg Hahues. Zu den neuen Obmännern bei den jungen Jägern wurden Nico Lübbecke und Laurenz Schulze Höckelmann berufen. Als Beisitzer wurden Thomas Große Kogge, Berni Klunkelvoth und Willi Wienker bestätigt.

Der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Dr. Hermann Hallermann, gab einen aktuellen Lagebericht. So wurde wieder die traditionelle Saatgutaktion für Naturschutzflächen durchgeführt und die „Rollende Waldschule“ hat einen neuen Anhänger erhalten. In seinem Gastvortrag ging Peter Markett auf die zeitgemäße Bejagung und Bewirtschaftung des Schwarzwildes ein.