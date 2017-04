Keinen angenehmen Morgen erlebten gleich mehrere Fahrzeughalter am Wochenende im Stadtgebiet: Vandalen beschädigten in der Nacht zu Samstag mehrere Autos. Die Täter traten an der Hammer Straße, an der Schlütingstraße und an der Parkstraße Außenspiegel an insgesamt fünf Autos ab. Des Weiteren setzten Unbekannte ein Kreinkraftrad an der Straße Am Morgenbruch in Brand.

Hinweise an die Polizei,Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.