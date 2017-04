Das völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde am Sonntag eingehend von der Spurensicherung untersucht. Der gefundene Leichnam befindet sich derzeit in der Rechtsmedizin. Foto: Christian Wolff

(Aktualisiert) Bei der am Sonntagvormitttag in Ahlen gefundenen Brandleiche handelt es sich zweifelsfrei um den Halter des ausgebrannten Fahrzeuges. Die Ermittlungen gehen weiter, eine Obduktion ist beantragt.

Von Christian Wolff

Zeugen hatten am Sonntag die Polizei gerufen, da ein Fahrzeug in Flammen stand. Feuerwehrleute waren beim Löschen des brennenden Pkw auf die menschlichen Überreste gestoßen ( wir berichteten).

„Eine DNA-Untersuchung im Institut für Rechtmedizin des Universitätsklinikums Münster hat heute (24.4.) bestätigt, dass es sich bei der Leiche zweifelsfrei um den 66-jährigen Halter des Fahrzeugs handelt", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Nach den bisherigen Ermittlungen liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vor.

Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht für morgen (25.4.) die Obduktion des Leichnams beantragt."

Fotostrecke: Todesopfer nach Pkw-Brand entdeckt Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Das Fahrzeug wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch einen Brandsachverständigen untersucht.

Der Fall erinnert an einen Fall, der jüngst in Greven für Schlagzeilen sorgte: In einem völlig ausgebrannten Fahrzeug wurde im Februar 2015 am Dortmund-Ems-Kanal die Leiche eines 44-Jährigen gefunden. Die Polizei ging zunächst von einem Suizid aus. Die weiteren Ermittlungen ergaben aber, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte.

Zum Thema Grausame Entdeckung in Ahlen: Person in Pkw verbrannt

Im Januar dieses Jahres hatte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ die Ereignisse nachgestellt. 20 Hinweise gingen im Anschluss bei der Kriminalpolizei ein.