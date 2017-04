Der Wagen wollte nicht, der Fahrer konnte nicht mehr: Kurios die Situation auf der Heessener Straße in Dolberg.

Zeugen informierten die Polizei am Freitag gegen 22.45 Uhr. Der 58-jähriger Ahlener konnte sein Fahrzeug nicht mehr starten, so dass ihm die Zeugen zu Hilfe kamen. Die schoben den wagen von der Straße in eine Zufahrt. Dort kontrollierte die Polizei den Mann. Er gab zu, von Ahlen nach Dolberg gefahren zu sein. Aufgrund von 1,36 Promille ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen.

Darüber hinaus stellten sie seinen Führerschein sicher.