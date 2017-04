Die erste E-Bike-Ladestation in der Innenstadt ist seit Montag am Schöneberger Platz vor dem HBB-Geschäftszentrum in Betrieb. Dabei handelt es sich um eine Maßanfertigung mit einigen technischen Finessen, auf die Stadtwerke-Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger bei der Einweihung hinwies

Von Ralf Steinhorst

Zur Infrastruktur ei­ner fahrradfreundlichen Stadt – die Ahlen erklärtermaßen werden will – gehört heute mehr als nur ein gut ausgebautes Radwegenetz. Auch ein ausreichendes Angebot von Ladestationen für E-Bikes, also Elektrofahrrädern, sollte Standard sein. Am Schöneberger Platz ge­genüber dem HBB-Einkaufszentrum wurde am Montagmorgen die erste Ladestation in der Innenstadt in Betrieb genommen.

Der Verkauf von E-Bikes boomt: „Rein statistisch müssten wir 1600 E-Bikes in Ahlen haben“, rechnete Bürgermeister Dr. Alexander Berger vor. Doch wo sollen sie aufgeladen werden, wenn der Radfahrer unterwegs ist? In der Innenstadt wäre doch ideal, dachten sich die Kaufleute und gaben mit ihrer Idee den Anstoß. Einkaufen gehen und nebenbei das E-Bike laden. Das Ganze sogar kostenlos – einfach praktisch.

So werden in der Innenstadt neben der Ladestation am Schöneberger Platz weitere Boxen am Alten Hof an der VHS, am Kunstmuseum und auf dem Bahnhofsvorplatz entstehen. In den Außenbereichen kommen die Zeche und die Langst hinzu. Das Gesamtvolumen der Investition wird zirka 30 000 Euro betragen, 40 Prozent davon trägt der Verfügungsfonds der Städtebauförderung. Die Restsumme wird von „Pro Ahlen“, den Stadtwerken, der Sparkasse Münsterland Ost und der Volksbank sowie der Stadt aufgebracht. So werden insgesamt 60 Lademöglichkeiten geschaffen. Die Bäckerei Zimmermeier an der Parkstraße und der „Rewe“-Markt in Dolberg wollen in Privatinitiative weitere Boxen installieren.

„Der Radfahrer muss seine Ziele besser erreichen, dann lässt er auch sein Auto stehen“, ist Baudezernent An­dreas Mentz überzeugt – und nun gespannt, wie die Ladestation angenommen wird. Das wird Stadtwerke-Chef Hans Jürgen Tröger ganz konkret an den Verbrauchszahlen nachverfolgen können. Er betont auch, dass die Ladestation nicht „von der Stange“ ist und so manche Ahlener Idee mit einfloss. So zum Beispiel die Aussparungen in den Türen der unteren vier Fächer, um so ein Kabel zu E-Bikes legen zu können, die keinen abnehmbaren Akku haben.

Eine Ahlener Besonderheit sind die Aussparungen in den unteren Boxen, um Ladekabel direkt zu den Fahrrädern zu führen. Foto: Ralf Steinhorst

Alle acht Fächer enthalten jeweils zwei Steckdosen, da können Gruppen also gleich zwei Akkus aufladen. Darüber hinaus bieten sie genug Platz, um dort einen Fahrradhelm oder kleine Einkäufe zu deponieren. „Das Schließsystem entspricht dem System der Wertfächer im Parkbad“, wollte Hans -Jürgen Tröger bewusst ein einfaches System einsetzen. Mit einem Ein- oder Zwei-Euro-Stück kann die Box verschlossen werden, die Münzen gibt es beim Öffnen wieder zurück. Wer den Schlüssel verliert, kann im Notfall den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke anrufen. Dann allerdings werden 50 Euro als Gebühr fällig. Wie es funktioniert, beschreibt eine Bedienungsanleitung an den Seiten der Ladestation.

Ein weiterer Faktor soll zukünftig auch das sichere Abstellen von Fahrrädern sein, Diebstählen soll vorgebeugt werden. Deshalb wird auch über eine Videoüberwachung an den Ladestationen nachgedacht. Auch weil so ein möglicher Vandalismus an den Stationen vorgebeugt werden kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ebenso wie auch ein Gedanke, der bei den nächsten Ladestationen mit einfließen könnte: ein Service zum Luftauffüllen. Das ist zumindest ebenfalls in der Prüfung. „Wir wollen dem Ruf als fahrradfreundliche Stadt gerecht werden“, hat Dr. Alexander Berger die Zweiräder fest im Blick. Ahlen hat dazu einen weiteren Schritt vollzogen.