Die Ergebnisse der Obduktion des am Sonntag nach einem Pkw-Brand entdeckten Toten liegen vor: Der 65-jährige Mann starb an schweren Verbrennungen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag bekanntgab.

Von Christian Wolff

Der Tote, den Feuerwehrkräfte am Sonntagvormittag in einem Pkw im Oestricher Holt fanden, starb an schweren Verbrennungen. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die am Dienstag vorgenommen wurde. Zugleich korrigierte die Staatsanwaltschaft Münster das Alter des Mannes nach unten – von 66 auf 65 Jahre.

Damit brachten die Ermittler nur zwei Tage nach dem grausigen Fund weiteres Licht ins Dunkel der Todesumstände des zunächst Unbekannten, dessen Fahrzeug nach Informationen unserer Zeitung in Hamm zugelassen war. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde der bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichnam des Mannes im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert.

Fotostrecke Foto: Christian Wolff

„Der 65-jährige Mann, den Feuerwehrleute bei Löscharbeiten tot in seinem Auto fanden, starb an schweren Verbrennungen“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Auch nach der Obduktion gibt es keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen.“

Die Untersuchung des Fahrzeuges durch einen Brandsachverständigen stehe allerdings noch aus. „Die Ermittlungen dauern an.“