Sie sollen bis auf Weiteres auch weiter nur bis morgens um 11 und abends erst ab 19 Uhr in der Fußgängerzone fahren dürfen: die Radfahrer. Viele Fußgänger fürchten um ihre Sicherheit durch rücksichtslose Pedalisten. Foto: Ulrich Gösmann

Der geplante Testlauf von Fahrrädern in der Ahlener Fußgängerzone ist vom Tisch. Vorerst.

Von Dierk Hartleb

Paukenschlag im Beirat für behinderte Menschen: Die für den Sommer geplante probeweise ganztägige Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr ist erst einmal abgesagt. Das teilte Stadtbaurat Andreas Mentz den Mitgliedern des Beirats mit.

Hintergrund der vorläufige Absage ist das breite negative Echo in der Öffentlichkeit nach Bekanntwerden der Pläne für die Neukonzipierung des Radverkehrs. Das Thema habe in den vergangenen Monaten für erhebliche Unruhe gesorgt, stellte Mentz fest und fügte hinzu, dass sich schon heute zahlreiche Radfahrer nicht an die Verbotsregel zwischen 11 und 19 Uhr hielten.

Ihrem Zorn darüber hatten die befragten Bürger nicht nur gegenüber den Medien kundgetan, sondern auch in zahlreichen Gesprächen mit Kommunal- und Landespolitikern. Vielfach waren Befürchtungen geäußert worden, dass Radfahrer durch rücksichtloses Verhalten die Sicherheit der Fußgänger gefährden. Vor allem Eltern mit ihren kleinen Kindern und ältere, geheingeschränkte Leute hatten ihre Bedenken gegen einen solchen Probelauf geäußert.

Bei der ersten Vorstellung des Konzeptes im zuständigen Stadtplanungs- und Bauausschuss im März hatten die Fraktionen speziell zu diesem Punkt noch keine Stellung bezogen.

Ob und in wie weit ein generelles Abrücken von der Öffnung der Fußgängerzone die bereits bewilligten Fördermittel gefährden könnten, blieb am Dienstag noch offen. Den Bescheid über eine Förderung von 530 000 Euro war der Stadt in der Weihnachtszeit 2016 zugegangen.