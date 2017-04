Rettungshubschrauber „Christoph 8“ aus Lünen – zufällig in der Nähe – landete auf dem Feld neben dem verunglückten Kleinwagen. Foto: Peter Harke

Einen Schutzengel hatten ein 30-jähriger Ahlener und sein Beifahrer, die am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 671 (Herrenstein) in Walstedde trotz eines filmreifen Überschlags nur leicht verletzt wurden.

Von Peter Harke

Von der B 63 kommend in Richtung Ahlen unterwegs, driftete der Nissan des Ahleners ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn, geriet auf das angrenzende Feld und überschlug sich einmal komplett. Auf allen vier Rädern, äußerlich kaum beschädigt, kam das Auto zum Stehen; die beiden Männer konnten es selbstständig verlassen. Ge­genüber der Polizei gab der Fahrer an, dass der Kleinwagen linksseitig von einer plötzlich auftretenden starken Windböe erfasst worden sei, was Augenzeugen bestätigten.

Der Notarzt aus Ahlen erhielt bei der Versorgung der Unfallbeteiligten Unterstützung durch eine Kollegin der ADAC-Luftrettung; Rettungshubschrauber „Christoph 8“ aus Lünen hatte sich zufällig in der Nähe befunden. Im Einsatz waren auch die Löschzüge Walstedde und Drensteinfurt der Freiwilligen Feuerwehr mit zwölf Kräften.