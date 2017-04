Vorstandswahlen, Mitgliederentwicklung und ein Blick aufs nächste Fest bildeten am Dienstagabend die Schwerpunkte bei der Jahreshauptversammlung des Bürgerschützenvereins Ahlen. Personalwechsel gab es in drei Posten.

Von Christian Wolff

Die Besetzung der Posten im Vorstand des Bürgerschützenvereins Ahlen bleibt weitgehend unverändert. Nur an drei Stellen ergaben sich am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Chagall“ Änderungen: Die zuvor unbesetzte Stelle des Vize-Schatzmeisters übernimmt Marcel Jäger. Patrick Sunderkemper übernimmt die Funktion des Schießwartes und Jörn Ringelkamp ist neuer Hauptorganisator des Kinderfests.

In sieben Wochen steht das 329. Schützenfest im Kalender. „Wer also im 330 Jahr des Vereinsbestehens in der Königskutsche sitzen möchte, sollte jetzt mit den Planungen anfangen“, riet der Vorsitzende Horst Schenkel den anwesenden Schützen. So langsam fange die Gerüchteküche um den künftigen Potentaten zu brodeln an. Etwas größer hätte nach Meinung Schenkels die Abordnung zum Schützenball der Arbeitsgemeinschaft im November sein können. Viel Lob gab es im Gegenzug für Besuch, Ablauf und Organisation des Winterfests im Januar.

Mit gleich drei Baustellen bekommt es der Bürgerschützenverein in den kommenden Monaten zu tun. Durch die Marktplatz-Neugestaltung ergebe sich ein Ausweichen der traditionellen Kranzniederlegung, die Sanierung der Stadthalle könnte das nächste Winterfest treffen und am Kunstmuseum steht ebenso eine Erneuerung der Außenanlagen an, was das Antreten an Fronleichnam tangiert. Doch da es Horst Schenkel beim Landesbetrieb Straßen NRW gewohnt ist, mit Baustellen umzugehen, machen sich die Aktiven wenig Sorgen, diese Probleme lösen zu können.

Schenkel ehrte im Laufe der Versammlung auch Volker Hörster, den bisherigen Schießwart, mit einem Präsent. Auch Marcel Jäger, der bislang das Kinderfest auf die Beine stellte, wurde in dieser Form für seine Leistungen gewürdigt.

Hauptsächlich durch den Tod langjähriger Weggefährten ergebe sich ein Rückgang bei der Mitgliederzahl, wie Kassierer Thomas Klotz aufzeigte. „Waren es 2011 noch 511 Mitglieder, stehen wir heute bei 480“, sagte er. Noch bestehe kein Anlass zur Sorge, auch eine Beitragserhöhung sei nicht nötig, aber: „Es müssen neue Mitglieder geworben werden, denn auch die Zinserträge sind rückläufig.“

Der Vorsitzende Horst Schenkel (M.) würdigte die Leistungen des ehemaligen Schießwarts Volker Hörster und des scheidenden Kinderfest-Organisators Marcel Jäger (r.). Foto: Christian Wolff Der Vorsitzende Horst Schenkel (M.) würdigte die Leistungen des ehemaligen Schießwarts Volker Hörster und des scheidenden Kinderfest-Organisators Marcel Jäger (r.). Foto: Christian Wolff

Als neuen Kassenprüfer wählte die Versammlung den ehemaligen Regenten Carsten Heitfeld, der damit die Nachfolge von Ex-Major Wolfgang Schroer antritt.

Bei den Berichten aus den Gliederungen machte der Ehrenvorsitzende Bernd Schulze Beerhorst im Namen der Königskompanie den Anfang. Er berichtete von Ausflügen und der Sicherheit, in jedem Jahr ein neues Mitglied gewinnen zu können. Sehr aktiv war auch das Offizierskorps. „Wir sind schließlich das größte Glied im Verein“, verdeutlichte Oberst Marcel Damberg. „Wir haben derzeit 175 Offiziere und vier Anwärter.“ Die vor drei Monaten eingeführten Offiziersstammtische im Gasthaus Geisthövel stoßen auf positive Resonanz. Durch den Pächterwechsel musste einmal ausgesetzt werden. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 4. Mai. Sehr gelungen sei auch die Mehrtagesfahrt nach Winterberg gewesen.

Ein umfangreiches Programm absolvierten die Jungschützen unter ihrem Hauptmann Thomas Schulze Beerhorst in München. Aktuell zähle seine T ruppe 44 Aktive, sagte er.