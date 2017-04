Von Reinhard Baldauf

Die Volksbank eG hat ihren Aufsichtsrat von 15 auf neun Mitglieder verkleinert. Daher mussten bei der Vertreterversammlung am Dienstagabend in der Stadthalle keine neuen Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden. Den ausgeschiedenen dankte Tobias Jasper (Düsseldorf) vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit und würdigte deren Leistungen.

Bereits 1993 kam Helmut Benefader (Füchtorf) in den Aufsichtsrat und bekleidete zuletzt das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Tobias Jasper hielt fest: „Helmut Benefader hat in den 24 Jahren seiner Aufsichtsratstätigkeit mit großem Know-how die Entwicklung unserer Bank konstruktiv begleitet.“ Ihm seien bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand im letzten Jahr „unternehmerisches Denken und Handeln mit strategischem Weitblick und der Mut zu visionären Entscheidungen“ bescheinigt worden. Dies gelte auch für die Zusammenarbeit und der Begleitung sowie Weiterentwicklung der Volksbank in den vergangenen 24 Jahren.

„Gerade auch die Fusion der Volksbanken Ahlen-Sassenberg-Warendorf und Oelde-Ennigerloh-Neubeckum hat er als Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Ahlen Sassenberg-Warendorf und Mitglied des Fusionsausschusses aktiv mitgestaltet“, betonte Jasper.

Seit 2002 gehörte Hermann Mense (Ahlen) dem Aufsichtsrat an. Mense ist seit 2014 Mitglied des Prüfungsausschusses und war von 2005 bis 2007 Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Immobilien GmbH. Sein beruflicher Hintergrund: selbstständiger Unternehmensberater – und jetzt Ruheständler.

„Durch seinen beruflichen Hintergrund war Hermann Mense ein wertvoller Begleiter, auch bei der strategischen Entwicklung unseres Hauses“, erklärte Tobias Jasper. Mense ist seit vielen Jahren im Vorstand des Kunstvereins Ahlen aktiv, dessen Geschäftsführer er auch seit einigen Jahren ist.

Andreas Nahues ( Neubeckum) gehörte 18 Jahre lang dem Aufsichtsrat an. Seit 1999 war er im Aufsichtsrat der Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum und gehört seit 2015 der Volksbank eG an. Nahues war in verschiedenen Gremien der Volksbank tätig.

Der selbstständige Dachdeckermeister Helmut Rickenäcker ( Ennigerloh) war 23 Jahre lang Aufsichtsratsmitglied. Bei der Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum bekleidete er seit 1997 bis zur Fusion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Auch er war in vielen Ausschüssen tätig.

Karl-Josef Strothmeier (Stromberg) wurde 1994 Aufsichtsratsmitglied – zunächst bei der Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum und war in unterschiedlichen Ausschüssen tätig. „Karl-Josef Strothmeier ist ein gutes Beispiel dafür, dass „unsere“ Aufsichtsratsmitglieder mit Wortmeldungen und Ideen dazu beitragen, dass sich der Aufsichtsrat als aktives und starkes Gremium präsentiert“, meinte Laudator Jasper.

Klemens Westrup (Warendorf), der viele Jahre Geschäftsführer der früheren RCG in Warendorf war und nun schon länger sehr erfolgreich als selbstständiger Kaufmann im Bereich der Landtechnik tätig sei, gehörte 15 Jahre lang dem Aufsichtsrat an, wie Tobias Jasper aufzeigte, der weiter ausführte: „Er ist ein Kenner im landwirtschaftlichen und unternehmerischen Bereich und konnte uns besonders unter diesen Aspekten in den 15 Jahren der Zusammenarbeit immer konstruktiv begleiten.“ Privat ist Westrup dem Karneval sehr verbunden. Er ist langjähriger Präsident des Bürgerausschusses Warendorfer Karneval und somit auch für die Organisation des Rosenmontagszugs in der Kreisstadt verantwortlich.