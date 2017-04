Den Siegerentwurf von Rebekka Üre hält Lehrerin Monika Krichel (M.) in der Hand. Die Jurymitglieder Markus Vedder, Marcus Schulz, Thomas Frank, Ulrike Sudhues, Christiane Struckholt und Walter Rinke (v.l.) hatten ihn unter zehn Arbeiten ausgewählt.. Foto: Peter Harke

Wenn zu Pfingsten am Werseufer der Gourmetmarkt-Wein in die Gläser fließt, sollten die Blicke der Genießer mal aufs Etikett wandern.

Mal gegenständlich, mal abstrakt, knallig bunt oder in zurückhaltenden Pastelltönen – sehr verschieden waren die zehn Entwürfe für das Etikett des diesjährigen Gourmetmarktweins, die am Montag im Weinhaus Schulz vor den Mitgliedern der Jury auf dem Tisch lagen. Dabei fiel eine Zeichnung besonders aus dem Rahmen: Sie zeigte eine junge Frau, die in High Heels vor der Kulisse der Zeche „ Westfalen“ lasziv einem Weinbottich entsteigt.

Relativ schnell kristallisierten sich drei Favoriten heraus. Letztlich fiel die Wahl dann aber einstimmig auf die Arbeit von Rebekka Üre. Bei ihr schaut ein Auge mit Trauben in der Pupille auf ein Weinglas, in das Rebensaft aus einem Fass sprudelt. „Toll gelöst“ fand nicht nur Thomas Frank von der Sparkasse Münsterland Ost die Aufgabe, der sich insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs der Overbergschule im Wahlfach Kunst unter der Anleitung ihrer Lehrerin Mary Schmeken gestellt hatten.

„Da wird sich Rebekka bestimmt freuen“, meinte Fachleiterin Monika Krichel, die ihre Kollegin vertrat, und dachte dabei gar nicht in erster Linie an die 50 Euro Preisgeld. Auch eine Einladung zur Eröffnung des Gourmetmarkts am 2. Juni wird die junge Künstlerin bekommen.

Das Siegerbild geht nun zum Grafiker, der das Motiv mit dem Text „Ahlener Gourmetmarkt“ zusammenfügen wird, um dann das Etikett in Druck zu geben, das die bereits abgefüllten Flaschen des Jahrgangs 2017 – ein Silvaner und erstmals ein Rosé – zieren wird.