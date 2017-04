Von Reinhard Baldauf

Das Jahr 2016 war für die Volksbank eG erfolgreich. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende Rolf Weishaupt im Rahmen der Vertreterversammlung am Dienstagabend in der Stadthalle. Und Weishaupt zeigte sich sicher: „Die Erfolgsstory wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.“ Dies gelte auch, obwohl die Fusion mit Gütersloh-Bielefeld nicht zustande kam. Die Fusionsverhandlungen seien von der Volksbank eG einstimmig beendet worden.

Als Grund nannte Weishaupt „keinen Mehrwert und Nutzen für unsere Kunden“. Außerdem seien die Bedingungen nicht zu akzeptieren gewesen. Hier nannte der Aufsichtsratsvorsitzende die EDV-Umstellung als wesentlichen Knackpunkt: „Die EDV-Umstellung erfolgt jetzt alleine im Sinne unseres Hauses.“

Im Anschluss ging es um die Zahlen. In einigen Bereichen verzeichnete die Volksbank leichte Rückgänge. Hier verwies der Vorstandsvorsitzende auf die Niedrigzinsphase und auf die Ergebnisse anderer Banken. Die Volksbank eG könne zufrieden sein, da es auch Steigerungen im vergangenen Jahr gab.

Beim Kundengeschäftsvolumen habe die Bank nämlich ihr Ergebnis in 2016 um über fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Zahlen wiesen die Volksbank als erfolgreiches Finanzinstitut aus. Die drei Vorstände Rolf Weishaupt, Martin Weber und Thomas Schmidt sehen die erfreulichen Ergebnisse als Bestätigung ihrer Geschäftspolitik.

Der Zuwachs im bilanziellen Kundengeschäft habe dazu geführt, dass die Bilanzsumme um 5,3 Prozent auf 1419 Millionen Euro stieg. „Die heimische Wirtschaft konnte sich auch im vergangenen Jahr darauf verlassen, dass gute Geschäftsideen nicht an der Finanzierung durch die Volksbank eG scheiterten“, so Weishaupt.

Das Kreditvolumen stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 6,5 Prozent auf 1007 Millionen Euro (Vorjahr 945 Millionen).

„Die Wachstumsrate im Firmenkundengeschäft beträgt erfreuliche 9,1 Prozent und im Privatkundengeschäft 4,6 Prozent“, so Weishaupt weiter. Auch die Einlagen wuchsen um 5,6 Prozent auf 1008 Millionen Euro (2015: 954 Millionen). In den verschiedenen Geschäftsfeldern zeigte der Vorstandsvorsitzende ebenfalls gute Zahlen auf.

Die Ertragslage ist laut des Berichts auf einem leicht verminderten Niveau aufgrund der Niedrigzinsphase weiterhin stabil. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen im Jahr 2016 wird ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 2,8 Millionen. Euro ausgewiesen. Neben einer Dividende in Höhe von vier Prozent wird das Eigenkapital aus dem Gewinn in Höhe von zwei Millionen Euro weiter gestärkt. Die Bank hält unverändert bereits heute vollumfänglich die strengeren Eigenkapitalanforderungen des Jahres 2019 ein, gab Weishaupt bekannt. Nach den erfreulichen Zahlen waren das Verlesen des positiven Prüfungsergebnisses für das Jahr 2016 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat nur noch Formsache. Einstimmig folgten die 150 anwesenden Vertreter den Vorschlägen zu Verwendung des Gewinns mit verschiedenen Überstellungen in die Rücklagen.

Nach einigen weiteren Punkten stand ein unterhaltsamer Vortrag auf der Tagesordnung. Der bekannte Unternehmer, Wirtschaftsredner und Buchautor Edgar K. Geffroy plädierte mit „Herzenssache Kunde“ dafür, alte Denkstrukturen zu verlassen und sich wieder neu auf den Kunden einzustellen.