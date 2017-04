Keine Zeit für Heimweh nach vertrauten Klassenräumen. Für die Paul-Gerhardt-Schüler gibt‘s in den ersten Tagen in ihrer neuen Schule viel zu viel Neues zu entdecken.

Von Ulrich Gösmann

Der Pausengong kommt erst mit Verspätung in der nächsten Woche. Bis dahin ist das „Ding, Dong, Dang“ im Lehrerzimmer Chefsache. Julia Beier intoniert, das Kollegium lacht – und verabschiedet sich für die nächsten zwei Stunden gut gelaunt in eine neue Welt, die es erst noch zu entdecken gilt. Mit der Paul-Gerhardt-Schule ist in dieser Woche eine komplette Grundschule in die ehemalige Johanna-Rose-Schule umgezogen. Heimweh? Nichts da.

Was für eine Begeisterung am Mittwochmorgen kurz vor zehn auf dem Pausenhof. Was ihnen gefällt? „Alles!“ ruft Joline von höchster Stelle der Kletterwand runter. Andere stehen derweil Schlange, um schnell noch vor der dritten Stunde hochzukommen. „Ja, ja, ja! Die Kletterwand. Toll!“, lässt Maya vor Freude hüpfend wissen. Einem anderen schießen blitzartig die „sauberen Toiletten“ in den Sinn.“ Lijan ist nach einer Gesamtbetrachtung: „Von außen etwas schmuddelig, von innen aber richtig gut.“ Lars empfindet die Turnhalle als kleine. „Aber nicht schlimm.“

Heller, größer, freundlicher: die neuen Klassenräume. Foto: Ulrich Gösmann Heller, größer, freundlicher: die neuen Klassenräume. Foto: Ulrich Gösmann

Jason konnte in der Nacht zum Montag nicht richtig schlafen. „Ich war so aufgeregt.“ Gleiches gesteht Minuten später Schulleiterin Julia Beier. Doch: Schwamm drüber. Dafür sei alles „perfekt“ gelaufen, die Stimmung „ganz toll“.

Bewegende Momente am Montagmorgen: „Der Schulhof stand voller Menschen“, sagt Julia Beier. Viele Eltern waren mitgekommen – und folgten ihren Kindern für einen ersten Eindruck bis in die neuen Unterrichtsräume. Die Pädagogen mit Schildern richtungsweisend vorweg. Seitdem sind die Paul-Gerhardt-Schüler auf Wanderschaft. Immer wieder ziehen kleine Gruppen über die Flure, um sich zu orientieren. Vorbei an bunten Schildern, die den Weg zum Sekretariat, zu den Klassen und in die Turnhalle weisen. Dennoch wollen die Fragen nicht abreißen, wo denn was zu finden ist. „Die Wege sind etwas weiter – ist so mein Gefühl“, sagt Julia Beier – und stellt sich der Situation mit Engelsgeduld. Aus ihrer Begeisterung macht auch sie kein Geheimnis: „Wir freuen uns ganz besonders über die Möglichkeiten der Klassenräume.“ Viel größer und flexibler in der Nutzung. Gerade im offenen Ganztagsbereich, wenn aus zwei mal schnell eins werde. Dazu die hellen und freundlichen Farben. Klar seien die ersten Tage gerade nach den letzten Vorbereitungen anstrengend, die Kollegen ziemlich platt. Aber die Freude am Neuen gebe ganz viel Energie zurück.

An den Namen wird man sich an dieser Stelle erst noch gewöhnen müssen. Foto: Ulrich Gösmann An den Namen wird man sich an dieser Stelle erst noch gewöhnen müssen. Foto: Ulrich Gösmann

Ob sie etwas vermisst? Die Schulleiterin überlegt einen Moment in ihrem Büro, in dem sich die Umzugskisten noch stapeln. „Ja, ich vermisse ein bisschen die Normalität. Die Konzentration auf die pädagogische Arbeit.“ Stattdessen kreisen so viele andere Dinge durch ihren Kopf – darunter die immer wieder gleiche Frage: „In welchem Karton steckt denn wohl. . .“