Die Empfänger der Spenden, die durch die Adventskalender-Aktion „Hilfe von rechts und links der Werse“ unterstützt werden, trafen sich jetzt in der Stadtbücherei. Drei Serviceclubs stehen hinter dem wohltätigen Verkauf. Foto: Peter Schniederjürgen

Unter dem Motto „Hilfe von rechts und links der Werse“ bringen Rotary- und Lions-Club gemeinsam mit dem Inner-Wheel-Club in jedem Jahr einen Adventskalender auf den Markt. Der Erlös geht auch diesmal an wohltätige Einrichtungen und Organisationen.

Von Peter Schniederjürgen

Mit 5555 verkauften Exemplaren war die Adventskalender-Aktion der drei Serviceclubs – Lions, Rotary und Inner Wheel – ein wohltätiger Erfolg. In nur fünf Tagen waren alle Exemplare verkauft. „Mit insgesamt 25 000 Euro können wir wieder 17 Organisationen und Projekte getreu unserem Motto ‚Hilfe von rechts und links der Werse’ unterstützen“, kündigte der Kalenderbeauftragte der Clubs, Lambert Quante, an.

Die Empfänger der Spenden trafen sich am Mittwoch in der Ahlener Stadtbücherei. „Geld ist keine Hilfe – die beginnt erst mit Ihrer Arbeit. Wir können nur etwas anstoßen“, bedankte sich Lambert Quante bei den Vertretern der Begünstigten. Bereits zum elften Mal haben die drei Clubs diese ebenso beliebte wie erfolgreiche Aktion umgesetzt.

„Ohne die unglaubliche Unterstützung aller beteiligten Sponsoren, Helfer und vor allem Ihnen, die an der Hilfefront stehen, wäre es uns nicht möglich gewesen, bereits über eine Viertelmillion Euro zu verteilen“, bedankte sich Quante. Dabei versicherte er, dass die Clubs an dieser Aktion festhalten.

Begünstigt wurden in diesem Jahr „Donum vitae“ mit Sitz in Ahlen, das Beckumer Kinderheim St. Klara, die Kultureinrichtung „Alte Brennerei Ennigerloh“, der Hilfeverein „Keiner geht verloren“ (KGV), die Telefonseelsorge Hamm, der Deutsch-Ausländische Freundeskreis aus Sendenhorst, die Hospizbewegung im Kreis Warendorf, das stationäre Hospiz St. Michael, das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes im Kreis Warendorf, das Suchtpräventionsprojekt „Lions Quest“, die integrative Theatergruppe des Theaters „Filou“ und des Vereins „Füreinander“ aus Beckum, die Ennigerloher Tafel, der Ahlener Kindergarten „Auf der Geist“, der Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF), das Kinder- und Elternförderprojekt „Fit-Kids“ sowie die offene Schreibwerkstatt der Stadt Ahlen und die Kinder- und Jugendstiftung des Rotary-Clubs Ahlen.