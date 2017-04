Von Christian Wolff

Nach dem Gutachten des Brandsachverständigen steht seit Donnerstagvormittag die Ursache für den Pkw-Brand fest, bei dem am Sonntag ein 65-jähriger Mann ums Leben kam. Demnach hat es eine Verpuffung gegeben, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Kreispolizeibehörde Warendorf und der Polizei Münster.

Ein Brandsachverständiger untersuchte in den vergangenen Tagen das Fahrzeug des 65-jährigen Mannes, der am Sonntag tot auf dem Fahrersitz seines Autos in Ahlen gefunden wurde. Das Fahrzeug stand vor dem Tor zur Sportanlage der „Westfalen-Kaserne“, Im Oestricher Holt. „Der Sachverständige fand heraus, dass das Auto durch eine Verpuffung in Brand geriet“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Verpuffung entstand im Fahrzeug, vermutlich durch die Entzündung eines Luft-Benzin-Gemisches. Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen.“ Das Brandopfer müsse seinen Tod also bewusst und selbst herbeigeführt haben.

Schon am Sonntag hatten die Beamten vor Ort eine Verpuffung in Erwägung gezogen, weil die Türen des Fahrzeugs beim Auffinden nach außen gedrückt waren. Auch die Tatsache, dass Unterholz in der Umgebung Feuer gefangen hatte, sprachen für die Wucht, die hinter der Brandauslösung steckte. Unklar war jedoch, ob es dabei eine Fremdbeteiligung gegeben hat. Diese können die Kriminalisten nach Auswertung aller Spuren nun ausschließen.