Energie tanken können am Rewe-Markt in Dolberg auch Autos: Das zeigen hier Heinrich Artmann, Thomas Schürbüscher und Hans Jürgen Tröger. Foto: Ralf Steinhorst

Sowohl E-Bikes als auch Elektroautos können am Rewe in Dolberg aufgeladen werden. Die Stadtwerke installierten die Ladestationen.

Von Ralf Steinhorst

Neue E-Ladestationen gleich im Doppelpack fördern in Dolberg die E-Mobilität. An strategisch günstiger Stelle installierten die Stadtwerke sie am Rewe-Markt. Nicht nur die E-Biker können dort kostenlos Energie tanken, sondern auch die Fahrer von Elektroautos im Schnellladeverfahren.

„Eigentlich können die Menschen dabei im Café auch Energie tanken“, steht für Rewe-Mitinvestor Heinrich Artmann fest, dass der Standort im positiven Sinne eine energiegeladene Zone ist. Und auch für Marktbetreiber Thomas Schürbüscher ist es eine sinnvolle Ergänzung zum Gesamtangebot, denn er versteht sein Geschäft als Service- und Kommunikationszentrum.

Nachdem am Schöneberger Platz schon am Montag die neue E-Bike-Ladestation eingerichtet wurde, folgt Dolberg mit dem gleichen Ausstattungskonzept. Acht Fächer mit einzeln abgesicherten Doppelsteckdosen in jeder Einheit bieten auch Platz für Fahrradhelm oder Einkäufe. In Dolberg sind die Fächer allerdings in zwei Reihen in vier Boxen übereinander positioniert, die unteren beiden Fächer haben in der Tür Aussparungen für Ladekabel, die mit fest angebrachten Akkus an den Fahrrädern verbunden werden können.

Verschlossen werden die Türen mit einem Münzsystem – Ein- oder Zwei-Euro-Münzen sollten zur Hand sein. Wird die Box wieder geöffnet und damit der Schlüssel zurückgegeben, kommt das Pfandgeld zurück.

Neu ist, dass der Bereich rechts neben dem Eingang zum Markt videoüberwacht ist. Darauf weist ein Schild genauso hin wie auch eine Bedienungsanleitung Hinweise zur Nutzung gibt. Bei Verlust des Schlüssels werden allerdings 50 Euro fällig, in Notfällen hilft der Rewe-Markt oder die Rufbereitschaft der Stadtwerke.

Die Fächer mit den Steckdosen fürs E-Bike. Foto: Ralf Steinhorst Die Fächer mit den Steckdosen fürs E-Bike. Foto: Ralf Steinhorst

Gerade bei den Fahrradgruppen am Sonntag dürfte die neue E-Bike-Ladestation gut ankommen. Denn „Laib und Seele“ hat mit seiner Innen- und Außengastronomie von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet, während des Rastens kann also bequem aufgetankt werden.

Und auch für die E-Cars ist der Standort günstig. Die Ladestation ist die nächste Schnelllademöglichkeit an der Autobahn und liegt direkt an der Durchfahrtsstraße und dem Autobahnzubringer. So können Durchreisende während der Öffnungszeiten des Supermarkts ihre Autos kostenlos auf zwei Parkplätzen an zwei Ladepunkten in der Säule mit Energie versorgen. Eine Videoüberwachung ist hier noch in der Planung.

„Für Dolberg gibt es keinen besseren Standort“, ist dann auch Stadtwerke-Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger überzeugt. Die Stadtwerke übernahmen die Kosten für die Einrichtung beider Ladestationen und liefern den kostenlosen Strom, bekommen den Standort dafür vom Rewe-Markt mietfrei.

„Ahlen tankt auf“, steht auf der E-Car-Schnelladesäule. Die Voraussetzungen für mehr Elektromobilität in Ahlen sind geschaffen.