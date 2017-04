Das war knapp: Ein 19-jähriger Ahlener konnte sich nach einem Sturz noch rechtzeitig vor einem herannahenden Bus in Sicherheit bringen.

Mit einem Sprung in den Graben verhinderte ein 19-jähriger Ahlener am Donnerstagnachmittag auf der B 58 bei Diestedde eine Kollision mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Von Beckum kommend, so die Polizei, kam er in einer leichten Rechtskurve zu Fall. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus zu verhindern, sprang der junge Mann seitlich von seinem Motorrad. Der Ahlener kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Das Krad stieß währenddessen gegen den Bus, an dem erheblicher Schaden entstand.

Der Fahranfänger verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 17 000 Euro geschätzt.