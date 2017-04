Lange Jahre war Volker Engeland im Vorstand des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals aktiv. Jetzt trat er nicht mehr zur Wiederwahl an.

Von Ralf Steinhorst

Kurz und bündig verlief am Donnerstagabend die Jahreshauptversammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) im Hof Münsterland. Trotzdem stellten die Karnevalisten mit der teilweisen Neubesetzung des Vorstands personelle Weichen für die Zukunft. Der Rückzug des langjährigen Vorstandsmitglieds Volker Engeland war hier die wichtigste Personalie.

Eine durchweg gute Karnevalssession sah der BAS-Vorsitzende Christian Weirowski in seinem Jahresbericht. Das Motto „Ahlen feiert dieses Mal venezianisch Karneval“ sei gut gewählt gewesen, es habe sich wie ein roter Faden durch die närrischen Monate gezogen. „Stadtprinz Pille brachte Schwung in die Säle“, lobte der BAS-Vorsitzende seine Tollität Pille I. (Peter Przyluczky) genauso wie später auch das Kinderprinzenpaar Florian I. (Hoffert) und Mia I. (Häger).

„Ich habe mich gefreut, was die Vereine auf die Beine gestellt haben“, bekannte Christian Weirowski, dass er jede Galasitzung der Session besucht habe. Aber auch die Umzüge seien sehr gelungen gewesen.

Lediglich einen Wermutstopfen beklagte er, nämlich den schleppenden Verkauf des BAS-Ordens, der elementar wichtig zur Finanzierung des Karnevals sei. Säckelmeisterin Angelika Grinsch stellte in ihrem Bericht dementsprechend fest, dass nicht alle BAS-Orden und BAS-Pins verkauft wurden.

Einige Neubesetzungen gab es bei den Teilwahlen zum BAS-Vorstand. Volker Engeland war langjähriges Mitglied des Gremiums, davon elf Jahre als Technischer Leiter und zuletzt auch als stellvertretender Vorsitzender. Er trat aus privaten Gründen nicht mehr zur Wiederwahl an.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Rainer Müller gewählt, der zuvor Narrensekretär gewesen ist. Diese freigewordene Position soll bei der kommenden Präsidentensitzung kommissarisch neu besetzt werden. Dagegen konnte die bisher vakante Aufgabe des Technischen Leiters mit Jürgen Drews neu besetzt werden. Der stellvertretende Narrensekretär Marius Pietsch wurde im Amt genauso bestätigt wie der stellvertretende Technische Leiter Dennis Kugel. Doris Hinderks wurde als neue Beisitzerin gewählt. Auch dieses Amt war einige Jahre unbesetzt. „Damit ist der Vorstand fast komplett wieder vollständig“, stellte Christian Weirowski erleichtert fest. Er kündigte zudem an, dass es am 19. August wieder ein BAS-Sommerfest mit Trödelmarkt am Hof Münsterland geben wird.