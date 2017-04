Die Schul-T-Shirts gehören zum Bild in der Geschwister-Scholl-Schule – auch bei den Lehrern. Paula Rose (mit Halstuch) und Sabine Giesecke-Helweg (r.) berichten, wie es in den letzten Monaten vor der Auflösung zugeht. „Schulhund“ Emma, der Sekretärin Petra Hoffmann gehört, zeigt sich von den Veränderungen bislang ungerührt. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

Eine Schule auflösen. Was für eine Aufgabe. „Ich hab noch nie eine Schule aufgelöst“, sagt Paula Rose mit einem Lachen, aber ihre Augen bleiben dabei ernst. Denn die Schulleiterin, ihr Kollegium und die Mitarbeiter sind es in erster Linie, die in den kommenden Monaten genau diese Herausforderung annehmen und die Geschwister-Scholl-Schule zu ihrem Ende führen.

Natürlich sind da noch viele weitere Menschen beteiligt, nicht zuletzt die Schulverwaltung. Aber der emotionale Abschied liegt in den Händen derer, die an der Hauptschule im Burbecksort ihre Wirkungsstätte haben. Und die sind zurzeit noch mehr gedanklich als praktisch mit Aus- und Aufräumen beschäftigt.

Weder die Schüler noch die Besucher sehen der Schule in diesen Tagen an, dass sie nur noch wenige Monate im Dienst ist. Gut, die Schülerzahl ist mit knapp 70 natürlich enorm klein, beschränkt sich auf den Zehner-Abschlussjahrgang und zwei Vorbereitungsklassen mit Jugendlichen aus geflüchteten Familien. Aber der Unterricht, die Arbeitsgemeinschaften, die Berufsvorbereitung laufen wie gewohnt. „Wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, irgendwem wird der Stuhl weggezogen“, schmunzelt Paula Rose.

Ihr ist es ganz wichtig, dass die Schulauflösung erst dann sichtbar wird, wenn der Betrieb tatsächlich eingestellt ist. Und das ist mit Beginn der Sommerferien am 14. Juli. Sonst könne zu schnell ein „Ist-doch-egal-Eindruck“ entstehen: Es ist nicht egal, es kommt immer drauf an“, hat die Schulleiterin schließlich auch den Jugendlichen in all den Jahren immer mit auf den Weg gegeben.

Auflösungserscheinungen gibt es nur im Hintergrund. So habe man alle anderen Schulen in Ahlen informiert und ein Inventar-Angebot gemacht. Die Schulen können angeben, ob und was sie an Mobiliar oder sonstigem Schulmaterial selbst brauchen. „Darüber machen wir Listen, aber letztendlich verteilen wird das die Schulverwaltung.“

Ein erstes Aufräumen werde es geben, wenn die zentralen Prüfungen für den Zehnerjahrgang durch sind und das Ausräumen erst nach der Entlassfeier am 4. Juli. Schriftstücke schaut Paula Rose schon jetzt durch. Sie sortiert, was aufbewahrt werden muss und schreddert, was weg kann: „Aber das mache ich heimlich“, betont sie, die dem Abschiedsschmerz so lange wie möglich kein Tor öffnen möchte.

Dem doppelten Abschiedsschmerz sogar, denn Paula Rose geht gemeinsam mit der Geschwister-Scholl-Schule in den Ruhestand. Ein Jahr vor dem offiziellen Pensionärsalter noch eine neue Stelle antreten? Die Frage stellte sich für sie gar nicht. Mit ihr gehen zwei weitere Lehrer in Pension, bei den anderen laufen die Versetzungsanträge: „Lehrer haben ja das Privileg, dass sie nicht arbeitslos werden können.“

Für jene, die an der Geschwister-Scholl-Schule tätig, aber nicht im Schuldienst sind, gestaltet sich die Lage schwieriger: für Sabine Giesecke-Helweg zum Beispiel. Die Leiterin des Berufsorientierungsbüros „BOB“ hat schon Bewerbungen geschrieben.

Ihr liegt die Schulauflösung schwer im Magen. Und das nicht nur wegen der eigenen beruflichen Situation. Sie hat Erfüllung in ihrem Tun gefunden, konnte unzählige Jugendliche auf dem Weg von der Schule in den Job begleiten. „Die gehen mit einem Lächeln aus meinem Büro raus. Die sind glücklich. Das macht meine Arbeit so besonders“, muss sich die 54-Jährige schnell ein Tränchen verdrücken. Jetzt hofft sie, dass besonders eines ihrer zahlreichen Projekte – „Anstiften statt warten“ – nicht im Sande verläuft. Bei beteiligten Unternehmen will sie dafür werben, dass sie weiterhin Jugendliche für einen kurzen Zeitraum in deren „Traumberuf“ hineinschnuppern lassen.

Andere Aktionen der Geschwister-Scholl-Schule sind bereits „übergeben“ worden: Die Stelen, die zum Gedenken an die Zwangsarbeiter in Ahlen entstanden, finden an der Fritz-Winter-Gesamtschule einen neuen Platz. Und auch die Pflege des Grabes von Therese Münsterteicher auf dem Südfriedhof übernehmen die Schüler der Gesamtschule.

Aber sichtbar werden all diese Regelungen erst, wenn auch der letzte Zehnerjahrgang bei seiner Entlassfeier das traditionelle Schulabschiedslied gesungen hat: „Niemals geht man so ganz“.