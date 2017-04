NRW-Wahl und G9-Voting – beides geht auch an diesem Sonntag. Foto: Gösmann

Das Ahlener Rathaus hat auch an diesem Sonntag (30.April) geöffnet. Für G9-Volksbegehren und Landtagswahl.

Die Zahl der Briefwähler steigt in Ahlen weiter rasant schnell an. Bis zum Freitagvormittag, 10.50 Uhr, gingen bei der Stadt 4053 Anträge ein, wie Sprecher Frank Merschhaus mitteilt. Zum Vergleich: Bei der letzten Bürgermeisterwahl waren es knapp 6000. Einen weiteren Schub dürfte der kommende Sonntag geben. Dann hat das Briefwahlbüro im Rathaus außerplanmäßig geöffnet. Möglich macht‘s das landesweite Volksbegehren „G9 jetzt!“. Von 10 bis 14 Uhr liegt im Sitzungssaal III die Eintragungsliste aus. Wer einmal da ist, kann auch gleich seine Stimmen für die Landtagswahl abgeben. Dabei gilt: Personalausweis nicht vergessen. Für „G9“-Gänger öffnen sich die Rathaustüren auch noch einmal am 28. Mai.