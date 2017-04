Es ist in den vergangenen Jahren Tradition geworden, dass das Lambert-Gombert-Gedächtnisrennen der Ahlener Radsportfreunde an der Zeche Westfalen beginnt. Kurz nachdem die Geschäftsführung des 1967 gegründeten Vereins die Zusage zu den diesjährigen NRW-Landesverbandsmeisterschaften im Briefkasten hatte, war allerdings klar: „Für diese spezielle Austragung des Rennens organisieren wir einen speziellen Rundkurs“.

Zum ersten Mal richtet der Verein die wichtigsten Radsportmeisterschaften in Nordrhein-Westfalen aus. Ein attraktiver, schneller Rundkurs im Norden von Dolberg, der auch einige Steigungsprozente aufweist, soll das Rennen für Sportler und Zuschauer gleichsam spannend machen und frühzeitig die Spreu vom Weizen trennen, wenn es um den begehrten Landesmeistertitel geht.

Wenn der erste Startschuss am Sonntag, 7. Mai, um 9.30 Uhr fällt, werden sich mehr als 300 Fahrer in insgesamt fünf Rennen mit zehn Titelkämpfen auf den 4,7 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel auf dem Dillweg begeben, der je nach Rennklasse unterschiedlich oft zu absolvieren ist. Über die Twieluchtstraße geht es für die Radsportler hinauf zum Halberg, der mit seinen acht Steigungsprozenten und 30 Höhenmetern deutlich macht, dass es die Fahrer an diesem Tag nicht leicht haben werden.

Auf einer kurzen, aber temporeichen Abfahrt über Im Holt und die Lamberti­straße erreichen die Teilnehmer dann wieder die 250 Meter lange Start-Ziel-Gerade auf dem Dillweg, wo sich entscheiden wird, ob die neuen NRW-Meister im knappen Foto-Finish oder als Solisten ihrem Sieg entgegenfahren.

Mit der Bielefelderin Mieke Kröger vom Canyon-SRAM Team, die im Frauenrennen an den Start geht, und dem Unnaer Lucas Liß vom Team rad-net Rose, der in der Elite-Männer-Klasse um den Titel kämpft, haben die Radsportfreunde schon jetzt die amtierende Deutsche Straßenmeisterin und den amtierenden Deutschen Meister in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn in ihren Meldelisten vermerkt.

Aufgemischt wird das Fahrerfeld in Dolberg zudem von regionalen Spitzenfahrern. Mit Aaron Grosser aus Hamm und Alexander Nordhoff aus Beckum, die wie Liß ebenfalls im Rennen der Männer um 15.15 Uhr starten, finden sich weitere starke Fahrertypen.

Mit einer besonderen Tradition des Lambert-Gombert-Gedächtnisrennens, das etwa gegen 18 Uhr zu Ende sein wird, wollen die Radsportfreunde Ahlen auch am veränderten Austragungsort nicht brechen: Das „Piccolino“-Laufradrennen für die Ahlener Kindergartenkinder, das bei den Allerkleinsten und ihren Fans jährlich auf große Begeisterung stößt, findet auch in Dolberg statt.