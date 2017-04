Der letzte Frostschaden hat ihn 25.000 Männertreu gekostet. Das war vor zwei Jahren. Dass jetzt an gleicher Stelle ein Blütenmeer ungeachtet klirrend kalter Nächte um die Wette leuchtet, hat sich Christian Schulze Eckel 750.000 Euro kosten lassen. Die investierte die Großgärtnerei am Prozessionsweg im Vorjahr in ein weiteres, 5000 Quadratmeter großes Gewächshaus. Das brandaktuelle Problem vieler Betriebe über komplette Aufzuchtausfälle ist nicht seins. Und soll es auch für seine Pflanzen nicht werden, wenn sie in wenigen Tagen raus dürfen. Dank „Cool Morning“.

Von Ulrich Gösmann

Cool bitte was? Christian Schulze Eckel lacht. Nichts da mit cool in den Morgen, sondern kontrolliert kalt durch die Nacht. Hier im neuen wie auch in den anderen Gewächshäusern auf inzwischen gigantischen 17.000 Quadratmetern geschützter Aufzuchtfläche.

Anfang März startete „Cool Morning“. Per Computersteuerung wurden die Temperaturen in Etappen nachts heruntergefahren. In Zwei-Grad-Schritten bis auf aktuell vier. Allerdings nur in einem knappen Zeitfenster von frühmorgendlichen drei Stunden vor dem Sonnenaufgang. Und am Tage: konstante Werte. „Dadurch bleiben die Pflanzen kompakt und fest“, erklärt der 38-Jährige das Prinzip.

Im Kollektiv zur Blüte kommen

Ohne „Cool Morning“ wären seine Frühlingsboten jetzt weicher und empfindlicher. Abgehärtet sind sie nun stark genug für den ersten Freigang am kommenden Wochenende, wenn sich das große Treibhaustor öffnet und die Aufzuchttische mit Kompressor-Unterstützung über ein Schienensystem nach draußen gleiten. Dort sollen sie zwei Wochen frische Luft tanken und dann zurückkehren, um kollektiv in Blüte zu kommen.

Nächste Station: der Garten seiner Kunden, die schon Anfang März gedacht hätten, dass jetzt durchgehend Sommer sei. „Die Leute haben wie verrückt gekauft“, sagt Christian Schulze Eckel. Doch nicht ohne die Warnung: „Vorsicht, das kann noch kaputt gehen.“ Anfang April sei nun mal nicht Anfang Mai.

Um explosive Energiekosten macht sich der Gärtner, der das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren zu einem Großunternehmen aufbaute, nicht. Strom und Wärme bezieht er über ein eigenes Blockheizkraftwerk. Die Außenhaut seiner Folienhäuser sind mit aufgeblasener Doppelfolie ausgestattet.

Auf den Frühling einstimmen

Wer mehr über die moderne Treibhaustechnik erfahren will, oder sich einfach nur an der gewaltigen Blütenpracht auf den Frühling einstimmen will, hat dazu am Wochenende Gelegenheit. Am heutigen Samstag (8.30 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) ist Tag vieler offener Türen am Prozessionsweg. Mit Kaffee, Kuchen und Getränken, Hüpfburg und Gewinnspiel.

Was übrigens aus seinen Pflanzen geworden wäre, wenn sie in den vergangenen Tagen nicht unter schützender Folie gestanden hätten, verdeutlicht Christian Schulze Eckel an einigen Frühlingsblühern, die Tage und Nächte draußen vor dem Tor verbracht haben. Mit braunen Blättern vom Frost gezeichnet. Zwar werden in vier Wochen ihre neuen Triebe durchbrechen. Doch: „Wer will so lange warten?“