Erstmals hatten die Ahlener Landwirte auch Vertreter des Imkervereins zum Feldbegang in der Bauerschaft Halene-Kampen eingeladen. Foto: Ralf Steinhorst

Bei kühlem und trockenem Wetter kamen die Mitglieder des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ahlen zu ihrem jährlichen Feldbegang zusammen. Auf dem Hof von Hendrik Stübbe-Holtkötter in der Bauerschaft Halene-Kampen besichtigten die Bauern vor allem die Weizen- und Gerstenkulturen.

Von Ralf Steinhorst

Erstmals nahmen auch die Imker Bettina und Michael Heimann am Feldbegang teil. „Wir brauchen die Bienen und die Bienen brauchen die Pflanzen“, bekräftigte Ortslandwirt Ralf Storkamp, dass mit der Einladung die ohnehin schon gute Zusammenarbeit zwischen Imkern und Landwirten noch weiter vertieft werden sollte.

Als Experten für Pflanzenschutzmittel standen auch Martin Volking von der BASF SE und Bastian Mertenskötter von der Dupont GmbH als Referenten zur Verfügung, als weitere Ansprechpartner nahmen Paul Uppenkamp von der Raiffeisen Beckum sowie Dirk Steltig von der Raiffeisen Warendorf teil. Sorgen bereiten den Landwirten die ständigen Nachtfröste, die große Schäden anrichten. So werden die Knospen beim Raps und den Zuckerrüben abgeworfen. Wegen der Nachtfröste ruhen auch viele Ar­beiten in der Landwirtschaft. „Alle warten darauf, dase es wärmer wird“, hat Martin Volking in vielen Gesprächen ausgemacht.

Die beiden Pflanzenschutzexperten Volking und Mertenskötter gaben Tipps zum richtigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und wiesen darauf hin, dass sich Landwirte als Sachkundige im Pflanzenschutz immer wieder fortbilden müssen. Sie machten zudem darauf aufmerksam, dass die bereits angekündigte neue Düngeverordnung in diesem Jahr beschlossen wurde. Die Durchführungsverordnung wird folgen.

Den Feldbegang schlossen die Landwirte mit einem gemütlichen Teil mit Grillen ab. Am 6. Mai führen die Nachwuchslandwirte ihren Feldbegang um 10 Uhr auf dem Hof Breloh in Halene-Kampen durch.