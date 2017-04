Ahlen -

Mit Bedauern nimmt Bürgermeister Dr. Alexander Berger die rückläufigen Teilnehmerzahlen bei den Maikundgebungen wahr. Dies betonte er gleich zu Beginn seiner Rede beim Arbeitnehmerempfang zum Mai-Feiertag am Freitag im Rathaus. „Das ist schade in einer Zeit, in der man sich immer wieder in Erinnerung rufen sollte, dass Rechte und Standards keineswegs für immer gegeben sind“, so Berger. Diese müssten – „egal ob Freiheits- oder Sozialrechte“ – immer wieder aufs Neue erkämpft und verteidigt werden.