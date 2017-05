Kaum zu übersehen: „Wir schließen“. Seit Mittwoch klebt‘s an den Schaufensterscheiben. Foto: Ulrich Gösmann

Fette Prozente – immer gerne. Aber unter anderen Umständen. Seit Dienstag läuft der Schlussverkauf bei

„Jack & Jones“ und „Vero Moda“ – saisonunabhängig, zeitgleich und für Passanten völlig überraschend. „Bestseller“ räumt seinen Multistore in der Fußgängerzone und verabschiedet sich – augenscheinlich – mit seinen beiden Trendmarken. Aus der Zentrale der Bestseller Retail Deutschland GmbH in Hamburg dazu am Mittwochnachmittag auf Redaktionsnachfrage keine weiteren Hinweise. Vor exakt zehn Jahren hatte das Unternehmen den „Woolworth“-Leerstand übernommen. Voraussichtlich Ende Juli ist Schluss. Dann endet auch der Mietvertrag.

Kein Geheimnis unterdessen: die schwache Frequentierung der Filiale in Ahlen.