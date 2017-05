Von Ulrich Gösmann

Für Ute Poster ist die Rechtslage klar: „Eigentlich dürfte hier gar keine Disco mehr existieren.“ Seit zehn Jahren sieht sich die Bewohnerin des Hauses Klosterstraße 35 mit ihrem Ehemann Manfred im Kampf gegen den Nachtbetrieb nur zwei Haustüren weiter. Im März reichte sie Unterlassungsklage gegen die Stadt Ahlen beim Verwaltungsgericht Münster ein. Dort sei ihr bestätigt worden, in einem Wohngebiet zu wohnen – und nicht in einem Mischgebiet, wie es ihr von Seiten der Stadt immer wieder suggeriert worden sei. Das Ende des „Heavens“ – für Ute Poster heißt das auch: das Ende der Discoära in der Klosterstraße generell.

Bluthochdruck, Schlafstörungen – und immer wieder Angst vor dem nächsten Wochenende: Die Grenze des Erträglichen sei überschritten. Bei ihr und anderen in der Nachbarschaft. „Weihnachten war hier vier Tage die Hölle. Ostern auch“, sagt sie. Und am letzten „Heavens“-Wochenende vor der Schließung sei noch mal richtig aufgedreht worden. Party bis sechs Uhr in der Frühe – dreimal habe sie die Polizei angerufen. Die hätte schon gar nicht mehr reagiert.

„Seit 2007 kämpfen wir“, sagt Ute Poster. Mit wechselnden Discobetreibern und der Stadt. Der Ordnungsbehörde wirft sie Untätigkeit auf langer Strecke vor. Mitarbeiter der Stadtwacht hätten alibimäßig vor Mitternacht vor dem Discobetrieb gestanden. Auch mal zugeschaut, wie jemand verhauen worden sei. Vor zwei Jahren habe sie auf das Wort der Stadt gehofft, dass beim nächsten Betreiberwechsel keine Konzession mehr erteilt würde. Dann sei doch der Nächste gekommen. Poster: „Der letzte Betreiber hat den Vogel dann abgeschossen.“ Gäste seien nachts über Autos gelaufen. Hätten vor ihrer Tür gestanden und gepinkelt, Klingelmännchen gespielt, Zigaretten auf der Fensterbank ausgedrückt. Dazu lautes Gegröle, Gespräche – und Taxen, die mit laufenden Motoren minutenlang auf ihre Kundschaft warteten. Nicht weniger belastend: monotones Nachhallen der Bässe, die das Wasserglas auf dem Küchentisch vibrieren ließen und den Übertragungsweg auch zu ihr über die Matratze fanden.

„In der Zeit, wo Herr Akgül drin war, haben wir über 40 Anzeigen geschrieben“, bilanziert Ute Poster – und erregt sich: „Die Stadt hat es nicht für nötig gehalten, sich einmal mit uns an den Tisch zu setzen. So eine Ignoranz habe ich noch nicht gesehen.“ Vor dem Amtsgericht Ahlen hätten sie und andere Nachbarn im Januar – als Siegelmanipulationen am Verstärker zur Verhandlung gestanden hätten – für die Stadt bezeugen dürfen, dass es laut sei. „Auf einmal doch!“ Als unverschämt habe sie den Hinweis der Richterin am Amtsgericht aufgenommen, einen Umzug in Erwägung zu ziehen. Poster: „Das ist doch unser Haus.“

Im März dann die Unterlassungsklage gegen die Stadt, der Gang zum Verwaltungsgericht Münster und die Feststellung des Richters, in einem geschützten Wohngebiet zu wohnen. Ute Poster: „Durch unseren Druck ist die Stadt erst aktiv geworden. Die ganze Nachbarschaft kommt an und bedankt sich.“ In ihrer Forderung seien jetzt alle einig: „Keine Disco mehr in ihrem Wohngebiet.“

Reaktion der Stadt Ahlen

Stadtsprecher Frank Merschhaus reagiert auf Redaktionsanfrage schriftlich: „Suggeriert worden ist nichts.“ Tatsächlich sei seit dem 25. Juli 1996 ein Bebauungsplan rechtskräftig, der das Gebiet als Wohngebiet ausweise. Zuvor seien auch Mischnutzungen erlaubt gewesen. Aus dieser Zeit stamme noch die nach wie vor gültige Baugenehmigung für einen Diskothekenbetrieb. „Diese bleibt auch so lange gültig, wie keine substanziellen baulichen Änderungen vorgenommen werden (Nutzungsänderung), welche eine neue Baugenehmigung erforderten“, so Merschhaus. Und: „Eine künftige Nutzung als Disco ist an dieser Stelle im Sinne des Bestandsschutzes baurechtlich sehr wohl zulässig.“ Unzulässig wäre es aufgrund der B-Plan-Festsetzung hingegen, an anderer Stelle innerhalb des Plangebietes einen neuen Discobetrieb zu öffnen.

Im Rahmen der bestehenden baurechtlichen Genehmigung seien durchaus bauliche Maßnahmen möglich, die auf einen verbesserten Immissionsschutz gerichtet sind. Dies wäre ganz im Interesse der Anwohner und der Stadt.