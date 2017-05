Von Ulrich Gösmann

Obst und Gemüse dort, wo es viele Jahre lang Blumen gab: Jürgen Glomb hat den Risse-Leerstand in der Fußgängerzone übernommen – wenn auch nur auf Zeit. Drei Monate will der Einzelhändler aus Herne sein Glück mit frischer Saisonware in Ahlen versuchen. Danach packt er wieder ein, denn: Auf lange Sicht sei‘s zu teuer für Obst und Gemüse.

Auf Ahlen kam er über ein Makler-Angebot. Ein Blitzbesuch, dann stand fest: „Mir gefällt die Stadt. Ich mach‘s.“ Neben seinem Firmensitz in Herne – im Karstadt betreibt er „Glombs Südfrüchte“ – ist der 57-Jährige auch in Bochum, Wanne und Gelsenkirchen am Markt. Start in Ahlen – vielleicht schon Samstag. Auch wenn der Spargel im Moment zu teuer sei.

WFG von Bestseller-Schließung überrascht

Der eine öffnet, die anderen schließen. Die Nachricht vom Rückzug der Bestseller-Marken „Jack & Jones“ sowie „Vero Moda“ war am Donnerstag Topthema (nicht nur) in der Einkaufsmeile. Wirtschaftsfördrer Jörg Hakenesch hatte es wie viele andere am Morgen aus unserer Zeitung erfahren – und wollte es selbst nicht glauben. „Echt schade. Es war eine gute Ergänzung im Ahlener Sortiment, was die Marken angeht.“ Vorabinformationen habe es nicht gegeben. Die WFG werde jetzt Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen und gegebenenfalls Hilfe bei der Vermarktung der Immobilie in 1a-Lage über ihren Vermarktungspool anbieten.