Mit aufgefrischtem Maibaum setzt die Werbende Gemeinschaft Ahlen am Samstag auf Traditionspflege. Mit ausreichendem Abstand zur AfD-Kundgebung.

Von Ulrich Gösmann

Die Musik spielt, wenn der Maibaum am Samstagvormittag lang durch die Fußgängerzone zieht – und verstummt kurz, wenn der Marienplatz in Sicht ist. „Wir möchten auf keinen Fall stören“, sagt Raphael Fischer bei einem kurzfristig angesetzten Pressegespräch. Dass sich Werbende Gemeinschaft Ahlen (WGA) und AfD zeitgleich so nahe kommen, soll nach dem Aufreger um die Doppelbuchung jetzt nur noch Randnotiz sein.

Links der Maibaum, rechts die AfD. Der Marienplatz ist zur Shopping-Primetime ein gefragtes Plätzchen. „Die Lautsprecheranlagen sind weit genug getrennt. Wir kommen uns nicht ins Gehege“, setzt der WGA-Chefdirigent einen Schlussstrich unter Irritationen, die zum Wochenstart die Wogen hatten hoch schwappen lassen. Ein Konsens sei erreicht. „Wir werden versuchen, ein Miteinander zu finden.“ Vorab, so Fischer, werde er noch versuchen, den AfD-Kreisvorsitzenden Dr. Blex telefonisch zu erreichen.

Aufforderung an die Bevölkerung, mitzugehen

Nun zu Wesentlichem: der Traditionspflege, die unter WGA-Regie ins zweite Jahr zieht. Kurz vor 11 Uhr werden sich Kaufleute, Vereinsvertreter, Repräsentanten aus dem öffentlichen Leben und Bürger auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz treffen, um dann gemeinschaftlich durch die Fußgängerzone zu ziehen. Die „Happy Trumpets“ vorweg, den Maibaum auf einer Lafette liegend mit einem historischen Traktor der Hofes Schulze Rötering hinterher. Und: „Aufforderung an die Bevölkerung, mitzugehen“, so Fischer. Schließlich sei die Veranstaltung ein Teil von Ahlen, in die im Vorfeld von Ahlenern viel Herzblut gesteckt worden sei. Viele Schilder hätten erneuert werden müssen.

Durch Witterungseinflüsse verbogen oder verblichen. An dem von Hermann Rammert gestifteten Stamm setzte die Gemeinschaft den Pinsel zum Schutzanstrich an. Der ist jetzt weiß, nicht mehr naturbelassen. An der Bodenhülse, die den Mittelpunkt des Stadtzentrums nur um wenige Meter verfehlt, übernimmt ein Kran das Aufrichten.

Die Stadt Ahlen hängt mit eigenem Wappen in der Luft

Eine Abordnung der KAB wird ihr Wappen eigenhändig an den Baum bringen. Ihm obliegt eine Einmaligkeit: die Vorderseite mit aktuellem Signet, die Rückseite historisch. Die federführende KG „Nett un Oerndlik“ ist ebenso mit dabei wie seine Schützenabordnung aus dem Westen samt Stadtkönig. Mit ihnen wird Engagement dokumentiert – jetzt und in Zukunft. Auch „Pro Ahlen“ lässt unter bunten Bändern symbolträchtig als Zeichen enger Verbundenheit grüßen.

Dank Bürgermeister-Initiative hängt diesmal die Stadt Ahlen mit eigenem Wappen in der Luft. In Uniform ist eine Abordnung der Aufklärer aus der „Westfalen-Kaserne“ vertreten. Im Dutzend und von Dienstgrad. Weitere Wertschätzung leitet Fischer aus der Teilnahme der Abgeordneten Daldrup, Watermann-Krass und Rehbaum ab. Mit dem „Volktreff“ unter der Leitung von Axel Ronig hat das musikalische Frühlingserwachen auch Stimme.

Ganz besonders freut sich der WGA-Sprecher über das Engagement einer türkischen Familie, die Spezialitäten aus ihrer Heimat anbietet. „Zwei Kulturen nebeneinander finde ich gut.“ Ob das auch der AfD schmeckt. . .?