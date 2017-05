Am 11. Mai gibt‘s im „Cinema Ahlen“ fünf Filme gratis. Das hat seinen Grund...

Von Ralf Steinhorst

„Nicht ohne uns!“ heißt einer der Filme, der den Hintergrund des Projekttages „Kino – all inclusive“ am besten ausdrückt. Thematisch drehen sich die fünf Filme, die Innosozial am 11. Mai im „ Cinema Ahlen“ präsentiert, um das Thema Inklusion. Der Besuch der Vorstellungen ist sogar kostenfrei.

Anlass des Kino-Projekttages ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Schon zum zweiten Mal nach 2005 führt Innosozial diesen mit den Kooperationspartnern Lebenshilfe Warendorf, „Cinema Ahlen“ und „Aktion Mensch“ durch, die mit ihrer finanziellen Unterstützung den kostenlosen Kinobesuch erst möglich machen. „Wie können möglichst viele Menschen an der Gesellschaft teilhaben?“, ist für Petra Pähler-Paul die zentrale Frage.

Nach diesem Leitfaden hat sie die Filme ausgesucht, die ein möglichst breites Publikum ansprechen sollen. Denn: „Kino ist ein Ort, wo es Spaß macht hinzugehen.“ Auch bei ernsten Stoffen.

Das französische Drama „Die Schüler der Madame Anne“ spielt im Pariser Pro­blemviertel Créteil, wo die Lehrerin Madame Anne ihren Schülern in der elften Klasse Zukunftsperspektiven aufzeigt. Der Film „Der Himmel wird warten“ ist ein weiteres französisches Drama, das zeigt, dass sich auch Mädchen aus nicht nur bildungsarmen Schichten für den „Islamischen Staat“ re­krutieren lassen.

In der deutschen Tragikomödie „Mein Blind Date mit dem Leben“ versucht der fast blinde Saliya Kahawatte unter Verschweigen seiner Sehschwäche, mit Hilfe eines Freundes eine Hotelfachausbildung zu absolvieren. Dieser Film ist mit Audiodeskription und Untertiteln versehen, die für eh- und hörbehinderte Menschen über die Apps Greta und Starks abgerufen werden können. „Man lädt die Apps ganz einfach auf das Smartphone“, ist Kinobetreiber Martin Temme von dem System begeistert.

Der amerikanische Spielfilm „Den Sternen so nah“ handelt von einem Teenager, der auf dem Mars geboren wurde. Dieser will endlich seine Freundin auf der Erde besuchen, die er über moderne Kommunikationsmittel kennengelernt hat. „Nicht ohne uns“ ist eine deutsche Dokumentation, in der 16 Kinder aus 15 Ländern aus ihrem Leben erzählen.

Der Film „Nicht ohne uns“ ist nur um 10 Uhr zu sehen und bereits als Schulvorstellung ausverkauft. „Den Sternen so nah“, „Mein Blind Date mit dem Leben“ und „Die Schüler der Madame Anne“ laufen jeweils um 17 und 20 Uhr, „Der Himmel wird warten“ nur um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung daher nicht möglich (freie Platzwahl).