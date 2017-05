Von Ralf Steinhorst

Die Katholische Frauengemeinschaft ( kfd) St. Bartholomäus hat am Donnerstagnachmittag im Barthelhof langjährige kfd-Mitglieder und eine Mitarbeiterin geehrt.

Die kfd-Sprecherin Maria Tangemann-Kreienborg bezeichnete in ihrer Festrede die Jubilarinnen mit ihrer Treue zur kfd als Stütze der Gemeinschaft. „Für Sie richten wir diesen Tag aus!“ begrüßte Maria Tangemann-Kreienborg die Jubilarinnen zu dem Nachmittag, der von Dorothea Schulz an der Orgel musikalisch begleitet wurde.

Die Jubilare würden wie eine Eiche fest an ihrem Standort stehen, auch wenn sie nicht immer älter als 100 Jahre würden. Als Stütze der Gemeinschaft sei jede der Jubilarinnen wichtig, weil jede ihren Anteil der Erfolge in der kfd trage. Dafür sei die Frauengemeinschaft dankbar.

Alle Jubilare erhielten vom Vorstandsteam eine Urkunde und eine Rose. Hinzu kamen Pralinen, die sich in einer Verpackung befanden, wie es sie vor 50 Jahren gab: „Aber der Inhalt ist ganz frisch“, beruhigte Maria Tangemann-Kreienborg die geehrten Frauen.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Elisabeth Holtrup geehrt, für 60 Jahre Gertrud Horsmann. Seit einem halben Jahrhundert gehören Margarete Horstmann, Elisabeth Mehring, Marga Rubbert, Thea Steinhoff und Julia Wilhelm der kfd an. Vor 25 Jahren traten Bärbel Hartleif, Helga Mehring und Ruth Pollmeier der Gemeinschaft bei. Für ihre 25-jährige Mitarbeit in der kfd wurde Helga Mehring gewürdigt. Bereits seit 47 Jahren ist Antonia Wiemers als Mitarbeiterin in der kfd tätig und wurde dafür ebenfalls geehrt.