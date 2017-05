Von Dierk Hartleb

Hannelore Kraft im Dauereinsatz – und das seit Wochen. Gerade hat am Freitagmittag die Ministerpräsidentin ihre Wahlkampfrede auf dem Marienplatz mit der Einladung an den Ahlener Bürgermeister beendet, mit ihm über die Kindergartenfinanzierung sprechen zu wollen, tritt dieser auf die Landesmutter zu und konfrontiert sie mit der Aussage, dass es bei der Kitafinanzierung noch einige Lücken gebe. Eine solche – die Fachleute sprechen von Finanzierungsdelta – tue sich derzeit bei einem aktuellen Vorhaben in Ahlen auf.

Das könne doch nicht sein, gab die Ministerpräsidentin unwirsch zurück, schließlich gebe das Land den Kommunen das Geld. Im Übrigen hätte sie jetzt keine Zeit, sondern wolle lieber mit den Bürgern sprechen. Zurück blieb ein verdutzter Bürgermeister, der sich wie vorher verabredet an den hohen Gast aus Düsseldorf gewandt hatte. Leicht betretene Mienen auch bei den Umstehenden.

Ernste Worte... Foto: Ulrich Gösmann Ernste Worte... Foto: Ulrich Gösmann

Doch beide Seiten waren an einer Klärung interessiert, so dass Kraft in einem günstigen Moment von sich aus das Gespräch mit Berger suchte und sich für die brüske Art entschuldigte. In sachlicher Gesprächsatmosphäre erörterten dann beide das Thema und kamen gemeinsam zu dem Schluss, dass es offensichtlich doch noch eine Gesetzeslücke gebe, die bei den Trägern der Kindertageseinrichtungen bei Investitionsmaßnahmen eine Unterfinanzierung zur Folge hat.

Des Weiteren tauschten sich die Landesmutter und Berger auch noch über andere kommunalpolitische Themen aus und gingen einvernehmlich auseinander. Auch bei einer Ministerpräsidentin können im Endspurt vor den Wahlen die Nerven schon einmal blank liegen.