Von Ulrich Gösmann

„Wie bekannt ist nach Auslaufen beider Notunterkünfte derzeit nicht abzuschätzen, wie viele Asylbewerber beziehungsweise Geflüchtete der Stadt Ahlen im laufenden Jahr kommunal zugewiesen werden“, so Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Redaktionsanfrage. Und: „Die Stadt will auf jeden Fall gut vorbereitet sein und wird nach Beschluss des Stadtrates die Bodelschwinghschule bis auf Weiteres als Reserveunterkunft vorhalten.“

Das zentrale Gebäudemanagement sei gegenwärtig damit beschäftigt, die Sanitär- und Kücheneinrichtungen vom Standard einer Notunterkunft auf den eines Übergangsheimes umzuplanen. Erste Option zur Unterbringung von Asylbewerbern sei und bleibe das Wohnheim am Hermesweg und Wohnungen im Stadtgebiet.

Mit im „Stand by“-Modus: das ehemalige „Hotel am Park“ an der Parkstraße. Merschhaus: „Das Konzept wird weiter verfolgt. Bekanntermaßen sieht es vor, das ehemalige Hotel für Intensivintegrationsmaßnahmen zu nutzen.“ Heißt: Junge Asylsuchende und ehemalige unbegleitete minderjährige Asylsuchende, die nun volljährig geworden sind und gegebenenfalls Aufenthaltstitel erhalten haben, sollen dort betreut an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Gegenwärtig werde versucht, zusätzliche Mittel zu akquirieren, so Merschhaus weiter. Genutzt werden könnte das Haus dann voraussichtlich ab Herbst. Bis dahin bleibe es verfügbar im Rahmen einer Wohnraumreserve, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können.