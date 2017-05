Von Peter Harke

Zu Gast auf der Feuer- und Rettungswache war am Donnerstagnachmittag der Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen – und damit just am „höchsten Feiertag“ der Feuerwehr, dem „Florianstag“, den die „Blauröcke“ am Abend in Vorhelm feierten. Dennoch nahm sich Wachleiter Walter Wolf Zeit, um den Ausschussmitgliedern das neue Schneidlöschsystem „Cobra“ ausführlich in Theorie und Praxis vorzustellen. Und das hat sich offensichtlich auch gelohnt.

Seit sechs Wochen – und noch bis Juli – testet die Ahlener Feuerwehr das in Schweden entwickelte und dort seit vielen Jahren er probte System, das die Brand­ be­käm­­pfung bald auch hierzulande revolutionieren könnte. Zehn Kameraden, erklärte Walter Wolf, wurden intensiv in der Handhabung geschult – und konnten ihr neues Wissen auch bereits bei einem „heißen“ Einsatz, dem Brand eines Schweinestalls im Oestricher Holt am 23. März, erfolgreich anwenden. Dank „Cobra“, so Wolf, habe das Feuer sehr schnell eingedämmt, der Schaden für den Landwirt begrenzt werden können.

Wasserstrahl durchdringt selbst Beton und Stahl

Bei der dem System zugrundeliegenden Technik werden dem Löschwasser über eine spezielle Düse unter hohem Druck – bis zu 300 bar – Eisenoxidkörner als Schneidmittel zugesetzt, mit dessen Hilfe der mit einer Handlanze direkt aufgesetzte Strahl in kürzester Zeit alle bekannten Baumaterialien durchdringen kann, sogar Beton und Stahl. Dies ermöglicht einen sicheren Erstangriff von außen. Da die Öffnung so klein ist, dringt kein Sauerstoff zum Feuer vor, wodurch es keine weitere Nahrung erhält und das Risiko, das sich das im Inneren gebildete Rauchgas entzündet, praktisch komplett ausgeschaltet wird.

Mit nur 60 Litern Wasser pro Minute wird ein aus feinsten Tröpfchen bestehender Nebel erzeugt, der theoretisch die Größe eines Fußballfeldes abdecken könnte. Auf diese Weise wird in kürzester Zeit die Temperatur an der Brandstelle von teilweise mehr als 700 Grad Celsius auf unter 100 Grad heruntergekühlt, so dass das Feuer ausgeht. Dann können die Einsatzkräfte den Raum betreten, um noch vorhandene Glutnester, aufgespürt mit einer Wärmebildkamera, konventionell mit Druckluftschaum zu löschen.

Geringeres Risiko für Einsatzkräfte

Neben der Effizienz des Systems, der Zeit- und Wasserersparnis, ist vor allem die geringere Gefährdung der Feuerwehrleute aus der Sicht von Walter Wolf einer der entscheidenden Vorteile von „Cobra“ – weshalb die Erprobungsphase auch nicht zufällig im Rahmen des NRW-Projekts „Feuerwehrensache“ mit dem Ziel der Anwerbung neuer Freiwilliger läuft.

Die praktische Demonstration durch Oberbrandmeister Andreas Krätzig und zwei Kollegen auf dem Hof der Wache überzeugte die Ausschussmitglieder endgültig. „Warum noch ein Jahr warten?“, meinte anschließend Dieter Bröer von den Grünen. Seine Fraktion würde die Anschaffung – anzusetzen mit ca. 60 000 Euro beim Einbau in ein vorhandenes Löschfahrzeug – unterstützen. Zuvor hatte Walter Wolf mitgeteilt, erst nach Vorlage des Abschlussberichts im April oder Mai 2018 – wenn weitere Feuerwehren „Cobra“ getestet haben – die Mittel anmelden zu wollen. Doch über eine Veränderungsliste könnte das Geld womöglich auch schon im kommenden Haushaltsjahr lockergemacht werden, deutete die zuständige Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann an.