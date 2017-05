Zwei maskierte Männer überfielen am Freitag einen Friseursalon am Wetterweg.

Überfall auf einen Friseursalon: Mit einer Schusswaffe bedrohten am Freitag zwei maskierte Täter die Friseurinnen und Kundinnen in einem Salon am Wetterweg. Wie die Polizei mitteilt, betraten die jungen Männer das Geschäft um 17.50 Uhr. Ein Täter hielt eine schwarze Schusswaffe vor und sagte „Kasse leer“. Der andere Täter ging zur Kasse und nahm das Bargeld. Anschließend flüchteten die Männer über den Wetterweg durch den Tunnel Richtung Sumpfstrecke.

Beide Täter waren 16 bis 18 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Sie waren mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose bzw. Sporthose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 96 50 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.