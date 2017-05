Sonnenschein, Musik und Maibaumaufstellung – da steht der Wahlkampf am Samstagvormittag in der Fußgängerzone mal für ein Stündchen hinten an.

Von Sabine Tegeler

Der Mai ist gekommen – und zwar so richtig. Mit Maibaum, Sonne und Musik.

Bei der Aufstellung am Samstagvormittag am Marienplatz ist gefühlt die halbe Stadt dabei. Ist ja auch sehenswert das Spektakel. Vom Gebrüder-Kerkmann-Platz aus wird der Symbolstamm kurz vor elf durch die Fußgängerzone zu seinem Standort gebracht. Vorbei an den Wahlkampf- und Imbissständen und begleitet von den Initiatoren der Werbenden Gemeinschaft, von Abordnungen der Schützenvereine und Karnevalsgesellschaften, Vertretern der Politik und der Bundeswehr. Für die passende Musik des ansehnlichen frühlingshaften Zuges sorgen die „Happy Trumpets“ mit Gute-Laune-Liedern.

Die Arbeit, die dann noch auf Raphael Fischer, Bernd-Uwe Lieftüchter und Martin Dinkelmann sowie zahlreiche Helfer wartet, ist keine leichte: Der mit rot-weißen Bändern geschmückte Kranz will an die Stammspitze gefummelt und die 39 Zunft- und Vereinsschilder wollen aufgesteckt sein.

Fotostrecke: Maibaumaufstellung am Marienplatz Fotostrecke Foto: Sabine Tegeler

Bis das passiert ist, dankt Axel Ronig auf der kleinen Bühne vor dem Mariengarten schon mal den Veranstaltern und Sponsoren des Mai-Spektakels, bevor er zusammen mit Frank Meierhenrich sowie den Musikern und Sängern des „Volktreffs“ Volkslieder zu Gehör bringt, die die meisten im Publikum gerne mitsingen: „Jetzt kommen die lustigen Tage“ zum Beispiel. Und „Die Gedanken sind frei“.

Dann kommt der große Moment, in dem der Naber-Kran sich hebt und den rund zwölf Meter hohen Maibaum unter dem Applaus der Zuschauer in die Senkrechte bringt. Symbolisch sorgen Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Dr. Alexander Berger, die Landtagskandidaten Annette Watermann-Krass und Henning Rehbaum und der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup dann mit dem Einschlagen von Keilen dafür, dass das Werk auch fest in der Bodenhülse sitzt.

Bürgermeister Berger findet die richtigen Worte: „Ist das nicht ein schöner Anblick?“ Ein Symbol des Zusammenhalts sei dieser Maibaum. Er stehe dafür, dass Ahlener egal welcher Herkunft und Ethnie sich nicht auseinanderdividieren ließen. „Der Maibaum zeigt den friedlichen Zusammenhalt. Egal ob Wahlkampf ist oder nicht.“

Es ist vollbracht. Der Mai ist gekommen.