Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer aus Hamm bei einem Unfall am Buschhoff-Kreisel am Samstagmorgen zu. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 54-jähriger Ahlener gegen 8 Uhr mit seinem Auto von der Hammer Straße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem ebenfalls 54-jährigen Mann aus Hamm, der mit seinem Motorroller im Kreisverkehr unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.