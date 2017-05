Die Avantgarde des Schützenvereins packte ordentlich mit an beim Anbringen der Schilder. Jochen Rabe (l.) kündigte an, dass es im kommenden Jahr wieder ein größeres Fest geben soll. Foto: Reinhard Baldauf

Auch den Dolberger Dorfplatz schmückt seit Freitag ein Maibaum. Die Dorfgemeinschaft richtete den Symbolstamm mit Hilfe eines Kranwagens am späten Nachmittag auf. Einige Zuschauer hatten sich dazu eingefunden. Zunächst mussten aber die Zunftzeichen und Schilder angebracht werden. Hier packte besonders die Avantgarde des Schützenvereins richtig zu. Der ganze Vorgang war genau geplant und die Schrauben sogar abgezählt. Mit dem Kran wurde der Baum ein Stück angehoben, damit auch die untere Schilderreihe angebracht werden konnte. Dabei kam ebenfalls der grüne Kranz mit bunten Bändern an die Spitze des Maibaums.

Schließlich wurde das Prachtstück in die Höhe gebracht. Dabei wäre der Stamm fast aus der Bodenhülse gezogen worden, aber es lief gut. Der Baum wurde noch gerade ausgerichtet und ordentlich festgezogen – schon bot sich ein toller Anblick. Zum Schluss galt es noch, das Seil, mit dem der Baum in die Senkrechte gebracht worden war, vom Stamm zu entfernen. Dafür trauten sich zwei Mann in einer Gondel in die Höhe.

Nach der Arbeit hatten sich die Helfer eine Stärkung verdient. Neben kühlen Getränken bekamen Aktive und Zuschauer auch eine Heißwurst im Brötchen. Joachim Rabe vom Ortsausschuss, der die Aktion maßgeblich organisierte hatte, zeigte sich erleichtert, dass im Lambertidorf doch ein Maibaum aufgestellt werden konnte. „Im nächsten Jahr soll es wieder einen größeren Rahmen mit Musik und der Feuerwehr geben“, erklärte er.