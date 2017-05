Lucas am Glücksrad: Da hat er glatt sein Lieblingsobst getroffen. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Organisatoren der „Woche für das Leben“ ziehen eine gute Bilanz. Und freuen sich auch, dass das Abschlussfest in der Wichern-Kita den Nerv der Gäste traf.

Von Peter Schniederjürgen

Mit einem bunten Nachmittag ging am Samstag die „Woche für das Leben“ in der Wichern-Kindertagesstätte zu Ende. „Wir haben uns wegen des langen Feiertagswochenendes für ein Abschlussfest entschieden“, erklärte der Sprecher des Organisationskomitees, Jürgen Ribbert-Elias. Damit trafen die Initiatoren den Nerv der Gäste.

Die Woche mit dem etwas sperrigen Titel „Kinderwunsch – Wunschkind – Designerbaby“ hatte viele Interessierte angezogen und spannende Diskussionen angeregt. „Eine der ganz besonderen Aktionen war die Vorführung des TV-Dramas ‚Wunschkinder’, ein aktueller Fernsehfilm, dessen Vorführung wir dem Sponsoring der Sparkasse zu verdanken haben“, fügte Ribbert-Elias hinzu.

Am Samstag stand jedoch das bunte Treiben im Kindergarten im Vordergrund: kulinarische Genüsse, Kuchen, Waffeln und mehr für die Großen, Spaß und Spiel für die Kleinen. „Packt dich die Wut, schmeiß den Ball an die Wand“: Dafür wurden kleine Wutbälle aus Sand und Luftballons gebastelt. Gegenüber drehte Lucas am Glücksrad des Lunch Clubs. Hier stand natürlich die gesunde Ernährung im Vordergrund. Gleich beim ersten Drehen traf der Fünfjährige sein Lieblingsobst. „Rote Äpfel, ein bisschen süß-sauer und vor allem saftig, das mag ich sehr gern. Und frische Möhren“, verriet der junge Gourmet.

Eltern malten mit ihren Kindern gemeinsam bunte Mandalas oder warteten geduldig beim Kinderschminken. Wem es drinnen zu eng wurde, der konnte raus aufs Außengelände des Kindergartens. Hier luden viele weitere Spielmöglichkeiten ein. So freuten sich die Beteiligten über eine erfolgreiche „Woche für das Leben“ und einen rundum gelungenen Abschluss.