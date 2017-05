Von Peter Schniederjürgen

Hoch hinaus ging es am Sonntagmittag für die Proseks: Vater Michael und Mutter Stefanie mit Emilia und Joshua vertrauten sich den Flugkünsten von Pilot Olaf Schatt und seinem Helikopter von Agrarflug an. Und das war nur eine Attraktion bei der 17. „Ahlener Autoausstellung“ im Gewerbegebiet Am Vatheuershof, die sich wieder über gute Publikumsresonanz freuen durfte. „Den Rundflug hatten wir schon immer mal vor, aber meist war schon alles voll. Jetzt sind wir wohl die ersten“, freute sich der Familienvater.

Die „Ahlener Autoausstellung“ ist immer mehr als eine reine Autoschau. Ein umfangreiches Aktionsprogramm, nicht nur in den Autohäusern und anderen Betrieben, bot Kurzweil für jeden Geschmack.

Wild bewegt ging es auf der Wiese am Motorradhaus Stamm zu. Die Offroad-Fraktion hatte hier einen Parcours aufgebaut und erlaubte Mitfahrten – wenn nicht über Stock und Stein, so doch über Hügel und durch tiefe Senken. Vom Blick über die Motorhaube in den noch etwas diesigen, aber regenfreien Himmel ging es nur einen Moment so tief runter, dass auch von den großen Geländewagen nur noch wenig zu sehen war.

Direkt vor dem Motorradhaus schwelgte Max Kaatz in Erinnerungen. Auf der Suzuki GSX-1000 kamen dem Ex-Motorradfahrer wohl nostalgische Gedanken. Für die Familie – Ehefrau Lena und die Söhne Tim, Juri und Robin – war es toll, mal auf so einem großen Motorrad sitzen zu können.

Fotostrecke: 17. Ahlener Autoausstellung Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Die jungen Autoschaubesucher fanden am Autohaus Mertens den Schlager: eine E-Kartbahn. Mit Elektroauto und -motorrad zogen hier Tyler und Schwesterchen Talia flotte Kreise. Drinnen hatten einige Kunsthandwerkerinnen ihre Stände aufgebaut.

Einer der unbestritten wichtigsten Anlaufpunkte war die etwas andere Kunstausstellung im Autohaus Teufel. „Wir wollten die Kreativität der Kinder fördern und eine richtige Ausstellung organisieren“, sagte Gastgeberin und Inhaberin Susanne Block. Gemeinsam mit Kindergartenleiterin Tanja Andrzejewski hatte sie zehn weitere Kindergärten zur Teilnahme an dem Kunstprojekt motiviert. „Künstlerisch und pädagogisch begleitet, haben die Kinder hier wirklich erstaunliche Objekte geschaffen“, lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Nachwuchskünstler bei der Ausstellungseröffnung. Für ihn ein wichtiger Schritt, die ungebremste Schaffenskraft der Kinder zu stärken. Dabei hob er auch die Interpretation der Werke alter Meister durch die jungen Künstler hervor. „Da es eine Verkaufsausstellung ist appelliere ich an alle, kräftig zuzugreifen, denn der Erlös kommt den Fördervereinen der Kindergärten zugute“, erklärte Berger.

Neben der Kunst spielte aber auch die Technik eine entscheidende Rolle: Die Autoausstellung bot zahlreichen Besuchern Gelegenheit zum Probesitzen in den verschiedenen neuen Automodellen, zum Blick unter die Motorhaube und natürlich zur Information.

Tatsächlich war es wieder eine runde Schau mit vielen interessanten Momenten – vom Oldtimer-Traktor des Schlepperstammtischs Dolberg über die Feuerwehrfahrzeuge des Löschzugs Süd bis zu Wohnmobilen. Ein gelungener Sonntag für die ganze Familie.