Von Ralf Steinhorst

Wer wird nach Michael Füchtenhans Zweiter Vorsitzender bei der St.-Antonius-Schützenbruderschaft? Um diese Frage drehte sich hauptsächlich die Frühjahrsversammlung am Freitag in der Alten Schule. Ein Nachfolger wurde allerdings nicht gefunden.

Bevor es auf die Suche ging, hatte Heinrich Wördemann insbesondere das amtierende Königspaar Jan Lohoff und Valerie Hillmer begrüßt. „Genießt die Zeit, ihr habt noch 41 Tage“, rechnete er die Dauer bis zum Schützenfest aus.

Auch bei der Suche nach dem neuen „Vize“ rechnete er – nämlich mit einer langen Diskussion. Denn schon im vergangenen Jahr hatte Michael Füchtenhans angekündigt, bei der Frühjahrsversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Vorstand hatte schon im Vorfeld zahlreiche mögliche Kandidaten angesprochen, sich aber nur Absagen eingehandelt.

„Michael hat das Amt neun Jahre gemacht, wenn er Pech hat muss er zehn machen“, unkte Heinrich Wördemann noch, machte aber dann aber auch deutlich, dass jeder, der ein Amt übernimmt auch das Recht haben müsse, aus eigenen Stücken wieder ausscheiden zu können.

Es müsse bei 386 Mitgliedern möglich sein, dass ein Nachfolger gefunden wird. „Auch die Frauenquote darf ruhig erfüllt werden“, lud er die weiblichen Mitglieder ein. Die Überlegung, das Amt erst mal kommissarisch für ein Jahr zu vergeben, brachte ebenso wenig einen neuen Kandidaten wie auch zwei längere Unterbrechungen.

„Die Gemeinschaft im Vorstand ist etwas Schönes – man wird auch oft gelobt“, rührte Michael Füchtenhans selbst noch mal die Werbetrommel – vergeblich. Mitglied Egon Lohoff stellte fest, ein Schützenfest könne nie ohne Vorstand stattfinden, es organisiere sich nicht von alleine. Auch dieser Appell verhallte. Michael Füchtenhans ließ sich dann breitschlagen, das Amt bis zur Herbstversammlung kommissarisch weiterzuführen, dann aber sei endgültig Schluss. Bis dahin soll eine Kommission aus Vorstand und Offizieren noch einmal intensiv nach Kandidaten suchen.

Schon im kommenden Jahr steht möglicherweise eine weitere Suche an, denn dann will Vorsitzender Heinrich Wördemann nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Das Schützenfest findet vom 15. bis 18. Juni statt, das Vogelschießen ist am 15. Juni ab 15 Uhr an der Alten Schule. Dann ist Michael Füchtenhans in neuer Funktion zu sehen – als Königsadjutant in Nachfolge von Hubertus Beier. Das Herbstfest läuft am 4. November unter dem Motto „Kreiselfest“ an der Alten Schule.