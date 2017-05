Von Ralf Steinhorst

Mit großem Lob wurden die beiden Küster Ludwig Beckmann und Alfred Düpmeier am Kirchort St. Lambertus am Sonntagmorgen verabschiedet. Beide hatten das Amt gemeinsam über neun Jahre ausgeübt.

Zunächst wurden Ludwig Beckmann und Alfred Düpmeier am Ende des Gottesdienstes in der St.-Lambertus-Kirche von Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig verabschiedet. Sie bekamen dabei vor dem Altar „Logenplätze“ zugewiesen, denn Dr. Kaulig fand, sie hätten schon lange genug vor dem Altar gestanden. „Danke für ihre Beständigkeit und Verlässlichkeit“, drückte der Pfarrer sicher wohl auch die Empfindung der Gläubigen des Kirchorts aus. Für ihn selbst waren die beiden Senioren eine Hilfe, die nicht hoch genug einzuschätzen gewesen sei. Denn schließlich übernahmen sie auch Messdienerdienste und spiegelten so das Charisma der Gemeinde wider.

Als Teil der Messdienerschaft bekamen sie von deren Vertreterinnen Natalie Huneke und Gina-Maria Penger ein Präsent überreicht. Das war zugleich auch ein Dankeschön dafür, dass Ludwig Beckmann und Alfred Düpmeier auch die Messdienerausbildung durchgeführt hatten. Für die „neugewonnene Freiheit“ gab Dr. Ludger Kaulig den scheidenden Küstern einen Segen mit auf den Weg in den Ruhestand.

Auch beim anschließenden Empfang im Pfarrheim bekamen die Beiden viel Lob. Irmgard Venjakob betonte als Vertreterin des Kirchortteams: „Sie haben uns nie im Regen stehen lassen.“ Die Gemeinde wisse, was sie in den letzten Jahren an ihren Küstern gehabt habe. Bei vielen Anliegen, wie dem Aufbau der Krippe, seien sie „einfach spitze“ gewesen. Deshalb überreichten Irmgard Venjakob und Andreas Weber für das Kirchortteam einen Gutschein für regionale Spezialitäten an Alfred Düpmeier und eine Reiseunterstützung für die Urlaubstour nach Borkum an Ludwig Beckmann. Von Pfarrer Dr. Kaulig gab es von der Gesamtgemeinde zwei deftige Präsentkörbe.

1995 wurde Alfred Düpmeier zunächst als stellvertretender Küster aktiv, ehe er 2008 das Küsteramt zusammen mit Ludwig Beckmann ausübte. „Ich wollte das damals nicht alleine machen, da habe ich dann Ludwig Beckmann mit dazu genommen“, blickte Alfred Düpmeier zurück. Als neue Küster stehen Bernhard Falk und Kirsten Fischer bereit.