Zwei Polizisten haben am Sonntag in Ahlen ein Auto überprüft - im Fahrzeug saßen zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger und ein 33-jähriger Ahlener. Die beiden Polizisten fanden geklaute Kennzeichen. Doch nicht nur das.

Das gute Gedächtnis zweier Ahlener Polizeibeamte und ihre Aufmerksamkeit führte zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Den beiden Polizisten aus Ahlen war am Sonntag gegen 18 Uhr an der Moltkestraße ein VW Polo aufgefallen. Als sie sich dem Fahrzeug näherten, erkannten sie, das sich an dem VW entwendete Kennzeichen befanden. Diese waren im Rahmen eines Tankbetruges genutzt worden.

Auch das Auto war gestohlen

Die Beamten erinnerten sich, das diese in Oelde gestohlen worden waren. Im Fahrzeug saßen zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger und ein 33-jähriger Ahlener. Wie sich im Rahmen der weiteren Überprüfung herausstellte, waren nicht nur die Kennzeichen gestohlen, sondern auch das Fahrzeug. Beide Tatverdächtige wurden festgenommen und zur Wache Ahlen gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an.