„Baumann und Clausen – Die Rathaus-Amigos“ ließen bei ihrem Auftritt in der Stadthalle kein Beamten-Klischee aus. Und begeisterten damit ihr Publikum.

Von Reinhard Baldauf

Alle Klischees gegenüber Beamten wurden am Freitagabend auf der Bühne der Stadthalle bedient. Jens Lehrich und Frank Bremser gastierten dort als „Baumann & Clausen“. Mit ihrem Programm „Die Rathaus-Amigos“ schafften sie es, das Publikum zu begeistern und zum Mitmachen zu bewegen.

Im ersten Teil drehte es sich hauptsächlich ums Rathaus und die Machenschaften der beiden nicht gerade arbeitsverrückten Beamten. Vorurteile gegenüber dem öffentlichen Dienst verbanden Baumann und Clausen mit Vorurteilen gegenüber Frauen – aber es war halt Kabarett.

Baumann und Clausen hatten sich bezahlen lassen – von Bürgern. Allerdings hatten sie auch zu oft fehlerhafte Planungen abgeliefert. „Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, einen klaren Kopf zu bewahren“, erklärte der eine. Und der andere: „Ich, einen Klaren mit Kopf.“

Und da waren auch noch die Krankschreibungen – zwölf Wochen lang: „Und das alles nur wegen eines eingeschlafenen Fußes.“ Letztlich kam es wie es kommen musste. „Die Amigos“ wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Per Stellenanzeige suchten sie einen neuen Job. Aber nicht einen, bei dem man erst „in der Nacht um 18 Uhr“ Feierabend hat.

Ein Antragsteller im Rathaus erkannte die schauspielerischen Fähigkeiten von Baumann und Clausen und so ging es für die beiden nach einem längeren Urlaub dann auf die Bühnen in diesem Land.

„Wir waren gerade in Griechenland und wollten grillen. Ging aber nicht – die haben ja keine Kohle“, stellten die Beiden zu Beginn des zweiten Teils fest, in dem es dann mehr das Privatleben von Baumann und Clausen für Heiterkeit sorgte. „Meine Schwiegermutter ist ein Engel.“ Antwort: „Da hast Du Glück. Meine lebt noch.“ Aber auch die Ehefrauen waren Thema, besonders die eine mit der geringen Körpergröße. Die Anspielungen erinnerten ein wenig an den „Münster Tatort“.

Die Arbeitswoche nahm das Duo ebenfalls unter die Lupe. Der schönste Tag war der arbeitsfreie Samstag. Nicht der Sonntag, da auf diesen ja der ungeliebte Montag folgt. Und dann führten Baumann und Clausen das Publikum doch noch einmal ins Rathaus. Der Bürgermeister, der Baumann und Clausen wegen Bestechlichkeit herausgeworfen hatte, aber selbst für Geldgeschenke empfänglich war, verlor ebenfalls seinen Job. Da stellte sich die Frage: „Und was macht der jetzt?“ „Na, bei der FIFA.“

Jens Lehrich und Frank Bremser machten aber nicht nur Klamauk sondern bezogen das Publikum mit ein. Da wurde rhythmisch mitgeklatscht und auch gesungen. In der fast ausverkauften Stadthalle wurde es da richtig laut. Keine Frage, ohne Zugabe durften „Die Rathaus-Amigos“ nicht von der Bühne gehen.