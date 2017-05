Vor 40 und 50 Jahren haben sie Abitur gemacht. Nun schauten sich die Ex-Schüler zusammen mit Schulleiterin Dr. Anne Giebel das Städtische Gymnasium mal wieder an. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Kosten für das Jahresheft der Abiturientenvereinigung Ahlen übersteigen fast die Mitgliederbeiträge. Das Problem war Thema bei der Mitgliederversammlung am Samstag im Städtischen Gymnasium.

Von Peter Schniederjürgen

„Wohin geht die Abiturientenvereinigung Ahlen?“, fragte am Samstag der AVA-Vorsitzende Frank Schniederjürgen. Die Vereinigung hatte zur Mitgliederversammlung in die Aula des Städtischen Gymnasiums geladen. Auslöser der Gedanken des Vorsitzenden ist das Jahresheft der AVA. „Die Produktions- und Versandkosten, nicht zu reden von der Redaktion und Recherche, übersteigen beinahe die Mitgliederbeiträge“, erklärte er.

Leider seien jedoch einige Mitglieder ohne das teure Heft nicht bereit, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Dabei verfüge die AVA mittlerweile über eine sehr umfassende und leicht zu bedienende Internetseite. „Mit der hilfreichen Unterstützung der Sparkasse konnten wir die Seite vor wenigen Monaten freischalten“, berichtete Schniederjürgen. Was auch prompt zu positiven Mitgliederreaktionen und neuen Kontakten geführt habe.

Internet statt Heft, das ist für den Vorstand der Vereinigung eine der wichtigsten Zukunftsfragen. Dabei steht für die AVA ganz anderes im Fokus. Sie sponsert das Kulturfest der Schule am 7. Juli, das die Schülervertretung initiiert. „Dazu haben wir ein buntes Programm mit viel Aktion, Information und selbstverständlich lukullischen Genüssen aus aller Herren Länder“, lud SV-Sprecher Vladyslav Baranyuk alle Mitglieder und Freunde ein.

Dank der zweckbezogenen Spenden konnte die AVA viele Außenanlagen der Schule wieder in einen attraktiven Zustand versetzen. „Es geht bald mit dem Fahrradständer weiter“, kündigte Frank Schniederjürgen an. Dabei wies er auf die Möglichkeit hin, die Fortschritte auf der Internetseite der Vereinigung fast in Echtzeit mitzuerleben.

Für die Abiturienten, die vor 40 und 50 Jahren ihr Abitur gemacht hatten, bot die kommissarische Schulleiterin Dr. Anne Giebel die Möglichkeit an, die alten Abiturarbeiten einmal einzusehen. Zum Abschluss gab es für die Ehemaligen einen Rundgang durch die Schule mit zahllosen Erinnerungen und dem Vergleich von „einst und jetzt“. Dabei stachen vor allem das „Grüne Klassenzimmer“, der früher arg verwilderten Schulgarten, ins Auge der Ex-Schüler.